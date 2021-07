Bujuk Warga Divaksin Covid-19, Slovakia Tawarkan Undian Uang Tunai

Sabtu, 3 Juli 2021 | 14:41 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Bratislava, Beritasatu.com- Slovakia akan meluncurkan skema hadiah uang tunai untuk memberi insentif kepada orang-orang agar divaksinasi Covid-19. Seperti dilaporkan RT, Jumat (2/7/2021), otoritas menyediakan undian mingguan dengan hadiah hingga 2 juta euro atau Rp 34,4 miliar untuk orang yang divaksinasi.

Hadiah juga tersedia bagi siapa saja yang mampu meyakinkan orang lain untuk melakukan hal yang sama. Rencana tersebut, yang diajukan oleh partai penguasa terbesar Slovakia, Rakyat Biasa (Olano), telah disetujui oleh parlemen pada hari Jumat.

Dalam satu pesan Facebook yang menyambut persetujuan tersebut, Olano menyatakan tujuan bersama adalah untuk membangun kekebalan kolektif terhadap Covid-19 secepat mungkin. Olano mencatat peningkatan yang mengkhawatirkan dalam kasus di negara lain karena varian Delta yang lebih menular.

Kementerian Keuangan negara itu telah membahas rencana selama sebulan sebagai cara untuk memberi insentif kepada orang-orang secara finansial untuk mendapatkan vaksinasi terhadap virus corona, dengan skema lotere yang bertujuan untuk menawarkan hadiah uang tunai mingguan hingga 2 juta euro.

Setiap warga negara Slovakia memenuhi syarat untuk bermain selama mereka telah divaksinasi dan berusia di atas 18 tahun. Setiap orang akan dimasukkan ke dalam undian dua kali, sekali setelah masing-masing dari dua dosis.

Peluncuran insentif lain di samping skema lotere adalah hadiah uang tunai untuk meyakinkan orang lain untuk divaksinasi, yang meningkat tergantung pada usia. Jika seseorang berhasil meyakinkan seseorang yang berusia lebih dari 60 tahun untuk divaksinasi, mereka akan menerima 90 euro (Rp1,5 juta), sementara meyakinkan seseorang dalam kelompok usia 50-60 dapat menghasilkan 60 euro (Rp 1,03 juta), dan hanya 30 euro (Rp 516.120) untuk di bawah 50-an.

Slovakia adalah negara terbaru yang menerapkan skema semacam itu. Yunani baru-baru ini mengeluarkan kartu prabayar 'freedom pass' untuk orang berusia 18-25 tahun untuk menghabiskan 150 euro (Rp 2,58 juta) untuk perjalanan dan hiburan.

Di India, toko dan restoran telah menawarkan barang diskon kepada orang yang divaksinasi. Raksasa makanan cepat saji McDonald's bahkan menerapkan skema yang menawarkan diskon 20% bagi mereka yang pernah terkena Covid-19.

California di Amerika Serikat (AS) juga meluncurkan lotere vaksinasi yakni hadiah uang tunai US$ 1,5 juta dan US$ 50.000 dolar - untuk menyuntik sebanyak mungkin orang di negara bagian itu sebelum melonggarkan pembatasan Covid pada 15 Juni.

Tingkat vaksinasi Slovakia terhadap Covid-19 belum mendapatkan momentum yang diinginkan. Data yang dikumpulkan oleh Our World In Data menunjukkan bahwa, pada hari Kamis, hanya 37,4% dari populasi telah menerima satu dosis vaksin, dan hanya di bawah 30% yang divaksinasi sepenuhnya.

Slovakia adalah salah satu negara Eropa yang paling sedikit divaksinasi Covid-19 yang diukur dalam dosis yang diberikan per 100 orang.

Sumber: BeritaSatu.com