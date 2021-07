Inggris Akan Jadikan Masker Wajah sebagai Opsi Pribadi

Catherine, Duchess of Cambridge (tengah) dari Inggris, Pelindung Klub Tenis Lapangan All England, berjalan melewati lapangan saat kunjungannya pada hari kelima Kejuaraan Wimbledon 2021 di The All England Tennis Club di Wimbledon, London, Inggris, pada Jumat 2 Juli 2021. (Foto: AFP)