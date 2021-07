Sambut Hari Kemerdekaan, AS Hampir Capai Target Vaksinasi Covid-19

Senin, 5 Juli 2021 | 00:17 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Washington, Beritasatu.com- Amerika Serikat (AS) hampir mencapai target vaksinasi Covid-19 yakni 160 juta orang pada Hari Kemerdekaan 4 Juli. Seperti dilaporkan CNN, Minggu (4/7/2021), data federal menunjukkan baru 157 juta orang dewasa telah divaksinasi penuh pada hari Sabtu (3/7).

Pejabat Gedung Putih mengakui bulan lalu bahwa mereka akan gagal mencapai target vaksinasi Covid-19, yang ditetapkan pada awal Mei ketika AS memvaksinasi orang dengan kecepatan yang jauh lebih cepat daripada sekarang.

Namun 20 negara bagian telah mencapai tujuan administrasi Biden untuk memvaksinasi sebagian 70% orang dewasa Amerika pada tanggal 4 Juli ketika varian Delta menyebar dan orang-orang berkumpul untuk perayaan liburan di seluruh negeri.

California adalah salah satu dari 19 negara bagian yang telah sepenuhnya memvaksinasi lebih dari setengah penduduknya. Sementara 18 negara bagian lainnya adalah: Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Virginia dan negara bagian Washington, serta Washington DC.

AS mencapai tingkat vaksinasi tertinggi pada pertengahan April ketika rata-rata tujuh hari dosis yang diberikan setiap hari mencapai 3,3 juta. Saat itu, 1,8 juta orang baru divaksinasi lengkap setiap hari.

Tetapi tingkat itu tidak dipertahankan, turun menjadi rata-rata tujuh hari dari 1.121.064 dosis yang diberikan per hari pada hari Sabtu. Sekitar 685.472 orang mendapatkan vaksinasi penuh setiap hari.

Namun, pemerintah hampir mencapai tujuannya untuk memvaksinasi 160 juta orang dewasa pada hari libur - 157 juta orang dewasa telah divaksinasi penuh pada hari Sabtu, data federal menunjukkan.

"Sebagai bangsa, secara keseluruhan, kami melakukannya dengan sangat baik," kata Dr. Anthony Fauci, direktur Institut Nasional Alergi dan Penyakit Menular, dalam acara "Meet the Press" di NBC.

Pakar kesehatan telah membunyikan alarm tentang risiko tingkat vaksinasi yang rendah di beberapa daerah karena varian Delta dari virus corona sekarang terdeteksi di seluruh 50 negara bagian AS dan Washington, DC.

Varian Delta, yang sangat menular dan menyebabkan penyakit yang lebih parah, telah menyebar begitu cepat di beberapa daerah. Para pejabat mengembalikan panduan masker bahkan jika orang-orang telah divaksinasi sepenuhnya.

"Ada beberapa negara bagian di mana tingkat vaksinasi individu adalah 35% atau kurang. Dalam keadaan seperti itu, Anda mungkin berharap untuk melihat lonjakan di wilayah tertentu, di negara bagian, kota, atau negara tertentu. Saya tidak berpikir Anda akan melihat apa pun secara nasional, karena untungnya kami memiliki sebagian besar populasi yang divaksinasi. Jadi itu akan menjadi regional," kata Fauci.

Pejabat kesehatan di Los Angeles County menyarankan pekan lalu bahwa orang-orang di daerah itu harus memakai masker saat berada di ruang publik dalam ruangan, terlepas dari status vaksinasi mereka.

Sumber: BeritaSatu.com