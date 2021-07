Otoritas Suez Bebaskan Kapal Kontainer MV Ever Given

Selasa, 6 Juli 2021 | 14:57 WIB

Bagian depan dari kapal MV Ever Given (Evergreen) milik Taiwan, yang memiliki panjang 400 meter dan lebar 59 meter, kandas di tepi terusan dan menghalangi semua lalu lintas yang melintasi jalur air Terusan Suez Mesir, Rabu 24 Maret 2021. (Foto: AFP/ Kanal Suez)

Kairo, Beritasatu.com- Kapal kontainer raksasa MV Ever Given yang pernah memblokade Terusan Suez akan dibebaskan dari penyitaan pada Rabu (7/7/2021). Seperti dilaporkan AP, Senin (5/7), Otoritas Terusan Suez pada Minggu, telah mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan perselisihan keuangan dengan pemilik kapal tersebut.

Pihak berwenang tidak mengungkapkan rincian tentang kesepakatan penyelesaian dengan Shoei Kisen Kaisha Ltd., pemilik Jepang dari Ever Given. Dikatakan, kesepakatan itu akan ditandatangani dalam satu upacara di kota Terusan Suez Ismailia pada Rabu (7/7).

Kepala Otoritas Terusan Suez Mesir, Letnan Jenderal Osama Rabie, mengatakan bulan lalu para pihak telah menyepakati jumlah kompensasi. Namun dia mengatakan kesepakatan itu tidak akan dipublikasikan karena mereka telah menandatangani perjanjian kerahasiaan sampai penandatanganan kontrak akhir.

Kapal itu kandas di jalur satu jalur kanal pada 23 Maret sebelum ditarik enam hari kemudian setelah upaya penyelamatan besar-besaran oleh armada kapal tunda.

Sejak dibebaskan, kapal milik Jepang berbendera Panama, yang membawa kargo antara Asia dan Eropa, telah diperintahkan oleh pihak berwenang untuk tetap berada di tengah-kanal danau penampungan. Kapal disita bersama dengan sebagian besar awaknya, saat kedua belah pihak bernegosiasi.

Ketidaksepakatan itu berpusat pada jumlah kompensasi yang diklaim Otoritas Terusan Suez untuk penyelamatan kapal.

Uang itu akan menutupi operasi penyelamatan, biaya lalu lintas kanal yang macet, dan kehilangan biaya transit selama seminggu ketika Ever Given memblokir kanal.

Pada awalnya, Otoritas Terusan Suez menuntut US$ 916 juta (Rp 13,2 triliun) sebagai kompensasi, yang kemudian diturunkan menjadi US$ 550 juta (Rp 7,96 triliun).

Kedua belah pihak saling menyalahkan atas kandasnya kapal, dengan cuaca buruk, keputusan yang buruk dari pihak otoritas kanal, dan kesalahan manusia dan teknis semuanya disingkirkan sebagai faktor yang mungkin.

Pemblokiran enam hari mengganggu pengiriman global. Ratusan kapal menunggu di tempat untuk membuka blokir kanal. Sementara itu, beberapa kapal terpaksa mengambil rute yang lebih panjang di sekitar Tanjung Harapan di ujung selatan Afrika, yang membutuhkan bahan bakar tambahan dan biaya lainnya.

