Penarikan Militer AS dari Afganistan Sudah 90% Selesai

Rabu, 7 Juli 2021 | 08:06 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Foto dokumentasi pada 11 November 2009, tentara AS dari 2-506 Infanteri 101 Divisi Lintas Udara dan tentara Tentara Nasional Afganistan diturunkan helikopter CH-47 Chinook yang mendarat di wilayah musuh saat peluncuran Operasi Radu Bark VI di pegunungan Spira di provinsi Khost, lima km dari Perbatasan Afganistan-Pakistan. (Foto: AFP)

Washington, Beritasatu.com- Komando Pusat Amerika Serikat (AS) mengumumkan bahwa penarikan Amerika dari Afganistan sudah lebih dari 90% selesai. Seperti dilaporkan AFP, Rabu (7/7/2021), pernyataan itu sekaligus menggarisbawahi bahwa pasukan Afganistan semakin sendirian dalam pertempuran dengan milisi garis keras Taliban.

Pada Selasa (6/7), Pentagon menyatakan AS sudah berada di jalur yang tepat untuk menyelesaikan penarikan ribuan pasukan Amerika dan kontraktor sipil pada akhir Agustus. Pernyataan dilontarkan hanya beberapa hari setelah AS menyerahkan pangkalan yang terakhir dan terbesar dari tujuh pangkalan AS, yakni pangkalan udara Bagram di utara Kabul, ke pemerintah Afganistan.

Juru bicara Pentagon John Kirby menggarisbawahi bahwa mitra koalisi AS dan NATO akan terus mendukung pasukan keamanan Afganistan dalam perang dengan Taliban, bahkan jika tidak ada pasukan koalisi di lapangan.

"Kami masih memiliki wewenang untuk membantu Afganistan di lapangan jika mereka membutuhkannya," kata Kirby, merinci kemungkinan serangan udara.

Kirby menambahkan negosiasi sedang dilakukan untuk memastikan bahwa teknisi sipil AS, yang sangat penting untuk menjaga pesawat angkatan udara Afganistan tetap terbang, akan dapat tinggal. Tetapi dia menggarisbawahi bahwa pasukan AS akan pergi pada bulan Agustus.

“Kami telah menghabiskan banyak waktu, banyak upaya, banyak sumber daya dalam meningkatkan kompetensi dan kemampuan pasukan keamanan nasional Afganistan, dan sekarang giliran mereka, saatnya mereka, untuk membela rakyat mereka," tambahnya.

Pada Selasa (6/7), pihak berwenang Afganistan bersumpah untuk merebut kembali semua distrik dari Taliban ketika penarikan pasukan AS dari negara itu hampir selesai.

Ratusan pasukan komando dikerahkan untuk melawan serangan gerilyawan di utara, sehari setelah lebih dari 1.000 tentara pemerintah melarikan diri ke negara tetangga Tajikistan.

Pertempuran telah berkecamuk di beberapa provinsi, tetapi gerilyawan terutama berfokus pada kampanye yang menghancurkan di pedesaan utara, merebut puluhan distrik dalam dua bulan terakhir.

"Ada perang, ada tekanan. Terkadang segala sesuatunya berjalan sesuai keinginan kami. Terkadang tidak, tetapi kami akan terus membela rakyat Afganistan. Kami memiliki rencana untuk merebut kembali distrik-distrik itu," kata Penasihat Keamanan Nasional, Hamdullah Mohib kepada wartawan.

Pasukan dan milisi pro-pemerintah dikerahkan di provinsi utara Takhar dan Badakhshan di mana Taliban telah merebut sebagian besar wilayah dengan kecepatan kilat, seringkali dengan sedikit perlawanan.

Pejabat pertahanan Afganistan mengatakan mereka berniat untuk fokus mengamankan kota-kota besar, jalan-jalan dan kota-kota perbatasan dalam menghadapi serangan Taliban.

