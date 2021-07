Varian Lambda Picu Kekhawatiran WHO

Kamis, 8 Juli 2021 | 11:32 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Kantor WHO (Foto: AFP)

Jenewa, Beritasatu.com- Varian Lambda dari Covid-19 telah memicu kekhawatiran baru Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Seperti dilaporkan Jpost, Rabu (7/7/2021), WHO telah menempatkan varian Lambda dalam klasifikasi variant of interest (VOI) atau varian menarik.

Varian Lambda Coronavirus telah beredar di Amerika Selatan dengan kecepatan tinggi. Satu penelitian menunjukkan beberapa vaksin kurang efektif melawannya.

Saat dampak mutasi pada kekebalan antibodi pasien dan efisiensi vaksin tidak sepenuhnya diketahui, fakta bahwa varian Delta telah mengurangi efisiensi vaksin menjadi sekitar 64% telah membuat WHO berpikir mungkin ada kekhawatiran atas resistensi serupa.

BACA JUGA India Klaim Belum Temukan Kasus Varian Lambda

Efek dari varian Lambda diperiksa oleh tim peneliti, dan hasilnya dibagikan dalam studi yang tidak ditinjau sejawat yang diterbitkan oleh situs internet Ilmu Kesehatan "medRxiv."

Para peneliti menggunakan sampel plasma dari petugas kesehatan di Santiago, Chili yang telah menerima dua dosis vaksin Sinovac Covid-19, untuk membandingkan efisiensi vaksin terhadap varian baru dibandingkan dengan bagaimana vaksin itu bereaksi terhadap varian yang lebih tua.

BACA JUGA Kemkes Malaysia: Varian Lambda Lebih Maut dari Varian Delta

Peneliti menyimpulkan bahwa mutasi yang ada pada protein lonjakan varian Lambda sangat mengurangi efisiensi vaksin dibandingkan dengan varian Alpha dan Gamma. Meskipun demikian, tidak ada perbandingan yang dibuat antara varian Lambda dan Delta.

Awalnya diidentifikasi di Peru tahun lalu, varian Lambda bertanggung jawab atas 82% kasus COVID baru di Peru selama dua bulan terakhir. Sekitar sepertiga kasus di Cile dalam jangka waktu yang sama juga disebabkan oleh jenis Lambda. Menurut majalah Fortune, Inggris adalah salah satu dari sedikit negara non-Amerika Selatan yang telah mengidentifikasi varian dalam beberapa kasus.

Sumber: BeritaSatu.com