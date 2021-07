AS Bantu 3 Juta Dosis Vaksin, Dubes: Tak Ada yang Bisa Sendirian Lawan Covid-19

Minggu, 11 Juli 2021 | 23:20 WIB

Oleh : Natasia Christy Wahyuni / LES

Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia, Sung Y Kim, saat menyambut secara virtual kedatangan vaksin bantuan AS, Minggu, 11 Juli 2021. (Foto: Dok. Kedubes AS)

Jakarta, Beritasatu.com - Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia Sung Y Kim menyampaikan komitmen AS untuk bekerja sama melindungi nyawa orang-orang di Indonesia. Dubes Kim mengakui tidak ada satupun bangsa yang bisa bertindak sendirian melawan pandemi Covid-19.

“Amerika Serikat berkomitmen untuk melindungi nyawa orang-orang di Indonesia dengan bermitra dengan pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk meningkatkan upaya vaksinasi,” kata Kim terkait penyerahan bantuan 3 juta dosis vaksin Covid-19, Moderna, dari pemerintah AS, dikutip dari siaran pers Kedutaan Besar AS di Jakarta yang diterima Beritasatu.com, Minggu (11/7/2021).

Kim menyampaikan ucapan selamat untuk Indonesia atas kedatangan bantuan vaksin dari AS pada hari ini. Pemerintah Amerika Serikat akan memberikan satu juta dosis tambahan kepada Indonesia sebagai bagian dari tahap pengiriman vaksin ini.

“Laju penyebaran penyakit ini yang begitu cepat telah memperlihatkan kepada kita bahwa tidak ada satu bangsa oun yang bisa bertindak sendirian untuk melawan pandemi global,” kata Dubes Kim.

Pengiriman 3 juta vaksin Moderna dari AS merupakan bagian dari Covax Advance Market Commitment (Covax AMC) yaitu sebuah inisiatif global untuk mendukung akses adil untuk vaksin Covid-19. Dengan adanya pengiriman ini, maka Indonesia telah menerima lebih dari 11,2 juta dosis vaksin melalui Covax AMC.

“Saat virus corona terus menyebar di seluruh dunia, dan dengan munculnya varian-varian baru, memvaksin sebanyak mungkin manusia, dan secepat mungkin, menjadi langkah yang sangat penting,” ujar Dubes Kim.

AS mempercepat akses global kepada vaksin Covid-19 yang aman dan efektif melalui kontribusi historis senilai US$ 2 miliar (Rp 29 triliun) kepada aliansi vaksin Gavi. Kontribusi AS mendukung pembelian dan pengiriman vaksin-vaksin Covid-19 untuk 92 negara berpenghasilan rendah dan menengah, termasuk Indonesia, melalui Gavi Covax Advance Market Commitment. Langkah ini akan membantu melindungi sejumlah populasi dunia yang paling rentan dan berisiko dari Covid-19 dan menekan penyebaran varian-varian baru.

Ditambahkan, Presiden AS, Joe Biden, berkomitmen untuk menyediakan 80 juta vaksin Covid-19 untuk negara-negara yang memerlukan di seluruh dunia. Indonesia akan menerima sebagian dari donasi vaksin global ini. Rencana Biden terkait 80 juta dosis yang akan didonasikan ini mencakup lebih dari 23 juta dosis untuk Asia, sebagai upaya untuk menjaga agar kawasan termasuk Indonesia menjadi aman.

Sampai hari ini, AS telah menginvestasikan hampir US$ 36 juta (Rp 523,7 miliar) untuk mendukung upaya Indonesia dalam menekan transmisi Covid-19, meningkatkan tes dan perawatan, serta menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang pandemi ini agar setiap orang terlindungi dari penyakit ini. AS juga telah mendonasikan 1.000 unit ventilator yang kini digunakan di lebih dari 600 fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia.

Melalui dukungan kepada Gavi, AS bekerja dengan para mitra dan pemerintah di seluruh dunia untuk memvaksinasi populasi rentan, menjangkau mereka yang tidak memiliki pilihan lain, dan membantu memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang harus menghadapi tantangan pandemi global sendirian.

“Kami terus berkomitmen terhadap kemitraan dengan pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk menyelamatkan nyawa dan bekerja menuju pembukaan kembali perekonomian Indonesia secara aman,” tambah Dubes Kim.

