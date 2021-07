Israel Gunakan Malware untuk Memata-matai Jurnalis

Selasa, 20 Juli 2021 | 09:36 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Washington, Beritasatu.com- Aktivis, jurnalis, dan politisi di seluruh dunia telah dimata-matai menggunakan malware ponsel yang dikembangkan oleh perusahaan swasta Israel.

Seperti dilaporkan AFP, Senin (19/7/2021), hal itu terungkap dalam laporan Washington Post, Guardian, Le Monde dan outlet berita lainnya yang berkolaborasi dalam penyelidikan kebocoran data.

Laporan pada Minggu (18/7), itu memicu kekhawatiran akan pelanggaran privasi dan hak yang meluas. Disebutkan Israel menggunakan perangkat lunak, yang disebut Pegasus dan dikembangkan oleh kelompok NSO Israel.

“Kebocoran itu berupa daftar hingga 50.000 nomor telepon yang diyakini telah diidentifikasi sebagai orang yang diminati oleh klien NSO sejak 2016,” bunyi laporan itu.

Tidak semua nomor itu kemudian diretas, dan outlet berita yang memiliki akses ke kebocoran tersebut menyatakan rincian lebih lanjut tentang pihak-pihak yang dikompromikan akan dirilis dalam beberapa hari mendatang.

“Di antara nomor-nomor dalam daftar tersebut adalah wartawan untuk organisasi media di seluruh dunia termasuk Agence France-Presse, The Wall Street Journal, CNN, The New York Times, Al Jazeera, France 24, Radio Free Europe, Mediapart, El País, the Associated Press, Le Monde, Bloomberg, Economist, Reuters dan Voice of America,” kata Guardian.

Penggunaan perangkat lunak untuk meretas telepon wartawan Al-Jazeera dan wartawan Maroko telah dilaporkan sebelumnya oleh Citizen Lab, sebuah pusat penelitian di Universitas Toronto, dan Amnesty International.

Di antara nomor yang ditemukan dalam daftar adalah dua milik wanita yang dekat dengan jurnalis kelahiran Saudi Jamal Khashoggi, yang dibunuh oleh regu pembunuh Saudi pada 2018.

Daftar itu juga termasuk jumlah jurnalis lepas Meksiko yang kemudian dibunuh di tempat pencucian mobil. Telepon sang jurnalis tidak pernah ditemukan dan tidak jelas apakah itu telah diretas.

The Washington Post menyatakan nomor dalam daftar itu juga milik kepala negara dan perdana menteri, anggota keluarga kerajaan Arab, diplomat dan politisi, serta aktivis dan eksekutif bisnis.

Daftar tersebut tidak mengidentifikasi klien mana yang telah memasukkan nomor di dalamnya. Tetapi laporan itu menyatakan banyak klien yang berkerumun di 10 negara - Azerbaijan, Bahrain, Hongaria, India, Kazakhstan, Meksiko, Maroko, Rwanda, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.

The Guardian menulis bahwa penyelidikan menunjukkan "penyalahgunaan yang meluas dan berkelanjutan" terhadap Pegasus, yang menurut NSO dimaksudkan untuk digunakan melawan penjahat dan teroris.

Amnesty International dan Forbidden Stories, satu organisasi media nirlaba yang berbasis di Paris, awalnya memiliki akses ke kebocoran tersebut, yang kemudian mereka bagikan dengan organisasi media.

NSO, pemimpin dalam industri spyware swasta yang berkembang dan sebagian besar tidak diatur, sebelumnya telah berjanji kepada polisi atas penyalahgunaan perangkat lunaknya.

NSO menyebut tuduhan itu berlebihan dan tidak berdasar, menurut The Washington Post, dan tidak akan mengonfirmasi identitas kliennya.

Pada Desember, Citizen Lab melaporkan bahwa puluhan jurnalis di jaringan Al-Jazeera Qatar memiliki komunikasi seluler mereka dicegat oleh pengawasan elektronik yang canggih.

Amnesty International melaporkan pada bulan Juni tahun lalu bahwa pihak berwenang Maroko menggunakan perangkat lunak Pegasus NSO untuk memasukkan spyware ke ponsel Omar Radi, seorang jurnalis yang dihukum karena posting media sosial.

