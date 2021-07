Terkait Lonjakan Covid-19, AS Larang Warganya ke Inggris

Selasa, 20 Juli 2021 | 13:50 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Washington, Beritasatu.com- Otoritas Amerika Serikat (AS) melarang warga negaranya bepergian ke Inggris, terkait peningkatan kasus Covid-19 pada Senin (19/7/2021). Seperti dilaporkan Reuters, peringatan itu diterbitkan Departemen Luar Negeri AS dan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) AS).

Baik Deplu dan CDC menempatkan Inggris ke "Tingkat Empat," memberi tahu orang Amerika bahwa mereka harus menghindari perjalanan ke sana.

"Jika Anda harus bepergian ke Inggris, pastikan Anda telah divaksinasi sepenuhnya sebelum bepergian," kata CDC dalam satu nasihat, sementara Departemen Luar Negeri mengatakan: "Jangan bepergian ke Inggris karena Covid-19."

Pada Mei, pemerintah AS telah menurunkan Inggris ke peringkat penasihat "Level 3". Kasus Covid-19 meningkat lebih dari 50.000 per hari di Inggris dan ratusan ribu warga Inggris diminta untuk mengisolasi diri selama 10 hari.

Sejak Maret 2020, AS telah melarang hampir semua warga negara non-AS yang baru-baru ini berada di Inggris dari Amerika Serikat.

Inggris mengizinkan kunjungan Amerika tetapi membutuhkan karantina 10 hari pada saat kedatangan dan dua tes Covid-19.

Pada Juni, pemerintahan Biden menyatakan sedang membentuk kelompok kerja ahli dengan Inggris, Kanada, Meksiko dan Uni Eropa untuk menentukan cara terbaik untuk memulai kembali perjalanan dengan aman setelah lebih dari satu tahun pembatasan.

Pejabat AS dan maskapai penerbangan tidak mengharapkan pembatasan pada pelancong Inggris akan dicabut paling cepat hingga Agustus - dan memperingatkan itu bisa didorong kembali lebih jauh.

Maskapai dan lainnya telah mendesak pemerintah untuk mencabut pembatasan yang melarang sebagian besar warga negara non-AS yang telah berada di Inggris, 26 negara Schengen di Eropa tanpa kontrol perbatasan, Irlandia, Tiongkok, India, Afrika Selatan, Iran, dan Brasil dalam 14 tahun terakhir. hari dari AS.

Sumber: BeritaSatu.com