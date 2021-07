Inggris Akan Tempatkan Dua Kapal Perang di Asia Pasifik

Kamis, 22 Juli 2021 | 07:30 WIB

London, Beritasatu.com- Inggris akan menempatkan dua kapal perang secara permanen di Asia Pasifik. Seperti dilaporkan Al Jazeera, Rabu (21/7/2021), rencana itu diungkapkan setelah London memperdalam hubungan keamanan dengan Tokyo di tengah ketegangan di Laut China Selatan.

Sebelumnya, Tokyo telah menyatakan kekhawatiran yang meningkat dalam beberapa bulan terakhir atas ambisi teritorial Tiongkok di kawasan itu, termasuk Taiwan.

“Menyusul pengerahan perdana kelompok penyerang, Inggris akan secara permanen menempatkan dua kapal di kawasan itu mulai akhir tahun ini,” kata Menteri Pertahanan Inggris, Ben Wallace, dalam pengumuman bersama pada Selasa di Tokyo dengan Menteri Pertahanan Jepang, Nobuo Kishi.

Kishi menekankan kembali pernyataan Wallace setelah keduanya mengadakan pembicaraan.

“Kami menegaskan kembali posisi kami bersama bahwa kami dengan tegas menentang upaya untuk mengubah status quo dengan paksaan, dan pentingnya Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka berdasarkan aturan hukum,” katanya.

Setelah tiba di Jepang, kata Kishi, Ratu Elizabeth dan kapal pengawalnya akan berpisah untuk panggilan pelabuhan terpisah ke pangkalan angkatan laut AS dan Jepang di sepanjang kepulauan Jepang.

Dalam satu pernyataan tentang penempatan tersebut, seorang juru bicara Pentagon mengucapkan selamat kepada Inggris atas “komitmennya terhadap jaringan sekutu dan mitra yang saling terhubung, yang saling bekerja sama dan mendukung kebebasan navigasi dan tatanan berbasis aturan di kawasan Indo-Pasifik.”

Sebagai sekutu dekat AS, Jepang menjadi tuan rumah konsentrasi terbesar pasukan militer AS di luar AS, termasuk kapal, pesawat terbang, dan pasukan.

Kapal induk Inggris, yang membawa jet siluman F-35B dalam pelayaran perdananya, akan berlabuh di Yokosuka, markas komando armada Jepang dan USS Ronald Reagan, satu-satunya kapal induk AS yang dikerahkan lebih dulu.

“Kapal-kapal Inggris tidak akan memiliki pangkalan permanen,” kata juru bicara Kedutaan Besar Inggris di Tokyo ketika ditanya dari pelabuhan mana kapal Angkatan Laut Kerajaan akan beroperasi.

Ratu Elizabeth dikawal oleh dua kapal perusak, dua fregat, dua kapal pendukung dan kapal dari AS dan Belanda.

Kapal itu akan berlayar ke Jepang melalui Laut China Selatan yang disengketakan, yang diklaim sebagian atau seluruhnya oleh Tiongkok dan negara-negara di Asia Tenggara. Kapal akan melakukan pemberhentian di India, Singapura, dan Korea Selatan.

Wallace mengatakan Inggris memiliki "kewajiban" untuk menuntut kebebasan navigasi dalam perjalanannya ke Jepang.

Selain itu, kapal patroli lepas pantai HMS Spey dan HMS Tamar akan memulai penempatan permanen ke wilayah tersebut bulan depan, didukung oleh kapal dari Australia, Jepang dan Singapura.

