Terkecoh Vaksin Covid Palsu, 812 Warga Uganda Cuma Disuntik Air

Kampala, Beritasatu.com- Setidaknya 812 orang divaksinasi dengan vaksin virus Covid palsu yang dijual oleh sekelompok penipu di Uganda. Seperti dilaporkan RT, Rabu (21/7/2021), vaksin palsu itu hanya terdiri dari air.

Pihak berwenang mengatakan “vaksin" terdiri dari "lebih banyak air daripada apa pun." Otoritas menyarankan para korban untuk mendapatkan vaksin Covid-19 yang sah dan gratis.

Para penipu ditangkap pada akhir Juni, dengan dokumen yang disita dari kelompok tersebut menunjukkan bahwa setidaknya 812 orang menerima vaksin Covid-19 palsu.

Kelompok itu beroperasi di ibu kota negara, Kampala, dan termasuk setidaknya dua perawat dan seorang pria yang menyamar sebagai dokter medis. Sementara para perawat ditangkap, dokter" gadungan itu menyelinap pergi dan tetap dalam pelarian.

Dokter palsu itu menargetkan beberapa perusahaan, membujuk mereka agar karyawan mereka “divaksinasi” dan membebankan biaya antara US$ 28 (Rp 405.896) dan US$ 56 (Rp 811.792) per dosis.

“Botol yang disita sangat mirip dengan vaksin Astrazeneca yang diproduksi oleh Serum Institute India. Pihak berwenang Uganda telah mengirim beberapa botol ke India untuk diperiksa, dengan Institut yang mengonfirmasi bahwa mereka tidak pernah memproduksinya atau memasok vaksin yang meragukan ke negara itu,” kata kepala Unit Pemantau Kesehatan dalam kepresidenan Uganda, Warren Naamara.

Dengan “vaksin” yang terbukti palsu, ada ketegangan singkat tentang apa yang sebenarnya disuntikkan oleh para korban penipuan. Untungnya, setelah menyelesaikan analisis tentang vaksin palsu yang disita dari kelompok tersebut, pihak berwenang menyatakan bahwa suntikan vaksin mereka tidak berbahaya.

Kepala Unit Pemantau mengatakan, saat orang-orang yang terkena dampak skema tersebut tidak diracuni atau dilukai oleh para penipu, mereka masih harus pergi dan mendapatkan vaksin virus corona yang sah di fasilitas inokulasi yang dikelola negara.

“Semua orang yang divaksinasi dengan biaya, terutama di lingkungan kerja tersangka yang masih buron, disarankan untuk mendapatkan vaksin Covid-19 gratis di pusat vaksinasi yang disetujui Kementerian Kesehatan,” kata Naamara.

Sejak awal pandemi, Uganda mencatat sekitar 90.000 kasus virus corona dengan lebih dari 2.400 orang meninggal karena penyakit tersebut. Mengingat angka pengujian yang sangat rendah, bagaimanapun, telah disarankan bahwa situasi sebenarnya di lapangan mungkin jauh lebih buruk.

Proses vaksinasi di Uganda tergolong sangat lambat, terhambat oleh pengiriman vaksin yang tidak memadai dari program berbagi vaksin Covax yang dijalankan PBB, yang dirancang untuk negara-negara miskin. Proses ceroboh telah menyebabkan kesenjangan besar di pusat vaksinasi, menciptakan lahan subur bagi penipu untuk memangsa orang-orang yang ingin divaksinasi lebih cepat.

