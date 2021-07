Di AS, 99% Kasus Kematian Akibat Covid-19 Dialami Orang yang Belum Divaksin

Minggu, 25 Juli 2021 | 12:05 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Emma, remaja 13 tahun mendapatkan vaksinasi Covid-19 di klinik vaksinasi Pusat Pemerintah Fairfax di Fairfax, Virginia, AS, pada Kamis 13 Mei 2021. (Foto: AFP)

London, Beritasatu.com- Setidaknya 99 % kasus kematian akibat Covid-19 di Amerika Serikat (AS) dalam 6 bulan terakhir terjadi pada orang yang tidak divaksinasi. Seperti dilaporkan Xinhua, Sabtu (24/7/2021), laporan yang diterbitkan di The Guardian menyebut AS menghadapi pandemi orang yang tidak divaksinasi.

“Setidaknya 99 persen dari mereka di Amerika Serikat yang meninggal karena Covid-19 dalam enam bulan terakhir belum divaksinasi,” kata Rochelle Walensky, direktur Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) AS seperti dikutip oleh The Guardian dalam satu laporan yang diterbitkan pada Kamis.

Artikel itu juga menyebut tingkat vaksinasi di negara itu telah melambat secara nasional. CDC mencatat bahwa di tempat-tempat seperti negara bagian AS yakni Alabama, pada 20 Juli, hanya 33% orang yang dapat menerima vaksin yang telah divaksinasi sepenuhnya.

Sementara VOA pada Sabtu (24/7) melaporkan bahwa, jajak pendapat baru menemukan 45% orang Amerika yang belum diinokulasi dengan vaksin Covid-19 mengatakan dengan pasti tidak memiliki rencana untuk mendapatkan vaksin.

Menurut survei yang dilakukan oleh Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research , 35% lainnya sedikit kurang yakin dan mengatakan mereka mungkin tidak akan mendapatkan vaksin.

Sementara itu, 3% dari mereka yang disurvei mengatakan mereka pasti akan mendapatkan suntikan, sementara 16% mengatakan mereka mungkin akan mendapatkan vaksin.

Selain itu, 64% orang Amerika yang tidak divaksinasi yang berpartisipasi dalam survei mengatakan kepada lembaga survei bahwa mereka memiliki sedikit atau tidak yakin bahwa vaksin tersebut efektif terhadap varian Covid-19, termasuk varian delta yang sangat menular. Sejumlah 66 % dari mereka yang divaksinasi percaya bahwa vaksin itu bekerja.

Kay Ivey, gubernur Alabama, mengatakan saat ini adalah “waktunya untuk mulai menyalahkan orang-orang yang tidak divaksinasi” atas lonjakan kasus Covid. Gubernur Partai Republik itu mengatakan vaksin adalah senjata terbesar yang dimiliki untuk melawan Covid.

