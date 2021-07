Saham Perusahaan Bimbel Tiongkok Turun setelah Tindakan Keras

Selasa, 27 Juli 2021 | 07:43 WIB

Oleh : Grace El Dora / EHD

Beijing, Beritasatu.com - Saham di perusahaan bimbingan belajar Tiongkok jatuh pada perdagangan Senin (26/7/2021), setelah pemerintah Tiongkok memberlakukan aturan baru pada perusahaan untuk mendaftar sebagai organisasi nirlaba.

Aturan ini akan secara efektif menghapus model bisnis di sektor bernilai miliaran dolar tersebut dan memukul kekayaan pemiliknya.

Pejabat Tiongkok mengumumkan pada Sabtu (24/7/2021), mereka akan berhenti memberikan izin baru lembaga pendidikan after-school. Sementara itu semua lembaga yang sudah ada sekarang harus mendaftar sebagai nirlaba, dengan mengatakan industri telah dibajak oleh kapital.

Sektor pendidikan swasta bernilai US$ 260 miliar pada 2018 menurut perusahaan konsultan dan riset L E K Consulting, didorong oleh sistem pendidikan TK-ke-universitas Tiongkok yang sangat kompetitif di kota-kota yang kelebihan permintaan.

Sedangkan langkah pemerintah, yang juga melarang mengajar di akhir pekan dan hari libur, ditujukan untuk mengurangi tekanan pada anak-anak, orang tua, dan guru. Ini menjadi pukulan keras bagi industri bimbingan belajar, yang tercermin pada jual beli sahamnya pada perdagangan Senin.

Saham New Oriental Education & Technology Group Inc anjlok 47% di Hong Kong. Ini memperdalam penutupan rekor penurunan Jumat (24/7) hingga 41% yang datang ketika spekulasi muncul tentang tindakan keras menyebar di media sosial.

Sahamnya yang diperdagangkan di AS turun 54%.

Perwakilan perusahaan mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Minggu (25/7), mereka memperkirakan langkah-langkah baru pemerintah memiliki kerugian material.

"Berdampak pada layanan bimbingan belajar after-school yang terkait dengan mata pelajaran akademik dalam sistem wajib belajar di Tiongkok," perusahaan tersebut mengatakan.

Saham perusahaan lain, Koolearn Technology Holding Ltd ditutup turun 33%, sementara China Maple Leaf Educational Systems turun 10%. Pengusaha kehilangan status miliarder mereka karena saham perusahaannya terpukul.

Larry Chen, pendiri Gaotu Techedu Inc., kehilangan statusnya sebagai miliarder dan sekarang memiliki kekayaan sekitar US$ 336 juta setelah perusahaannya kehilangan sekitar dua pertiga dari nilainya di New York. Mantan guru tersebut telah kehilangan sekitar US$ 15 miliar sejak Januari, juga terjebak dalam runtuhnya Archegos Capital Management.

CEO New Oriental Yu Minhong juga kehilangan status miliardernya, kehilangan US$ 685 juta untuk sehingga tertinggal US$ 579 juta.

Kekayaan Zhang Bangxin turun US$ 2,5 miliar menjadi US$ 1,4 miliar, Bloomberg News melaporkan, setelah saham TAL Education Group yang tercatat di New York turun 71%.

Analis mengatakan dampak dari aturan baru dapat membahayakan listing.

"Tidak jelas tingkat restrukturisasi apa yang harus dilakukan perusahaan dengan rezim baru. Dan dalam pandangan kami, ini membuat saham ini hampir tidak dapat diinvestasikan," kata analis JPMorgan Chase & Co.

Tindakan keras itu menyerupai langkah pihak berwenang untuk mengendalikan raksasa teknologi Tiongkok, membidik perilaku monopoli dan mengenakan denda besar terhadap perusahaan.

Pada Sabtu, regulator pasar mengatakan Tencent telah melanggar undang-undang antimonopoli, memaksanya untuk melepaskan hak label musik eksklusif dan mendorong saham perusahaan jatuh lebih dari 7% pada perdagangan Senin.

Sektor bimbingan belajar nirlaba Tiongkok telah menghadapi pengawasan ketat dalam beberapa tahun terakhir, dengan beban kerja yang berlebihan dan biaya mahal dari pendidikan yang menjadi sorotan.

Biaya pendidikan juga disebutkan oleh banyak anak muda Tionghoa sebagai alasan mereka tidak mau memiliki lebih banyak anak-anak, bahkan setelah pemerintah Tiongkok secara resmi mengizinkan semua pasangan untuk memiliki tiga anak tahun ini dalam upaya mencegah penurunan populasi. (afp/sumber lain/eld)

