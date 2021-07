Biden dan Kadhimi Sepakat Akhiri Misi Tempur AS di Irak

Selasa, 27 Juli 2021 | 19:59 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Presiden AS Joe Biden berjabat tangan dengan Perdana Menteri Irak Mustafa Al-Kadhimi (kiri) di Kantor Oval Gedung Putih, Washington, AS, Senin 26 Juli 2021. (Foto: AFP)

Washington, Beritasatu.com- Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dan Perdana Menteri Irak Mustafa al-Kadhimi pada Senin (26/7/2021) menandatangani perjanjian yang secara resmi mengakhiri misi tempur AS di Irak pada akhir 2021.

Seperti dilaporkan Reuters, misi tempur AS berlangsung lebih dari 18 tahun setelah pasukan AS dikirim ke negara itu.

Ditambah dengan penarikan pasukan Amerika terakhir di Afghanistan pada akhir Agustus, Biden sedang mengakhiri misi tempur AS dalam dua perang yang dimulai oleh Presiden George W Bush di bawah pengawasannya.

Biden dan Kadhimi bertemu di Ruang Oval untuk pembicaraan tatap muka pertama mereka sebagai bagian dari dialog strategis antara Amerika Serikat dan Irak.

"Peran kami di Irak akan tersedia, untuk terus melatih, mendukung, membantu dan menangani ISIS saat muncul, tetapi kami tidak akan, pada akhir tahun, di misi tempur," kata Biden kepada wartawan saat dia dan Kadhimi bertemu.

Saat ini, ada 2.500 tentara AS di Irak yang fokus melawan sisa-sisa ISIS. Peran AS di Irak akan beralih sepenuhnya ke pelatihan dan menasihati militer Irak untuk mempertahankan diri.

Pergeseran ini diperkirakan tidak akan berdampak besar karena Amerika Serikat memang telah bergerak ke arah fokus pada pelatihan pasukan Irak.

Satu koalisi pimpinan AS menginvasi Irak pada Maret 2003 berdasarkan tuduhan bahwa pemerintah pemimpin Irak saat itu Saddam Hussein memiliki senjata pemusnah massal. Saddam digulingkan dari kekuasaan, tetapi senjata semacam itu tidak pernah ditemukan.

Dalam beberapa tahun terakhir misi AS didominasi dengan membantu mengalahkan militan ISIS di Irak dan Suriah.

"Tidak ada yang akan menyatakan misi tercapai. Tujuannya adalah kekalahan abadi ISIS," kata seorang pejabat senior pemerintah kepada wartawan menjelang kunjungan Kadhimi.

Referensi itu mengingatkan pada spanduk besar "Mission Accomplished" di kapal induk USS Abraham Lincoln di atas tempat Bush memberikan pidato yang menyatakan operasi tempur besar di Irak pada 1 Mei 2003.

Kadhimi dipandang bersahabat dengan Amerika Serikat dan telah mencoba untuk mengontrol kekuatan milisi yang bersekutu dengan Iran. Tetapi pemerintah Irak mengutuk serangan udara AS terhadap pejuang yang bersekutu dengan Iran di sepanjang perbatasannya dengan Suriah pada akhir Juni, menyebutnya sebagai pelanggaran kedaulatan Irak.

Pernyataan AS-Irak diharapkan merinci sejumlah perjanjian non-militer terkait kesehatan, energi, dan hal-hal lain.

Amerika Serikat berencana untuk memberi Irak 500.000 dosis vaksin Pfizer/BioNTech Covid-19 di bawah program berbagi vaksin Covax global. Biden mengatakan dosis akan tiba dalam beberapa minggu.

Amerika Serikat juga akan memberikan US$ 5,2 juta untuk membantu mendanai misi PBB untuk memantau pemilihan Oktober di Irak.

“Kami menantikan untuk melihat pemilihan pada bulan Oktober,” kata Biden.

Sumber: BeritaSatu.com