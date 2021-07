Biden Mengumumkan Berakhirnya Operasi Tempur di Irak

Selasa, 27 Juli 2021 | 21:06 WIB

Washington, Beritasatu.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menyatakan hubungan pemerintahannya dengan Irak akan memasuki fase baru. Pasukan AS keluar dari operasi tempur di negara itu pada akhir tahun ini, saat ia mengadakan pembicaraan Senin (26/7/2021) dengan Perdana Menteri Irak Mustafa al-Kadhemi.

Di tengah ancaman kebangkitan kelompok Negara Islam (IS) dan pengaruh kuat Iran di Baghdad, Biden menekankan bahwa pemerintahannya tetap berkomitmen pada kerja sama keamanan bersama. Sementara Kadhemi menegaskan kembali strategi kemitraan mereka.

"Pasukan AS di Irak akan terus melatih, membantu, membantu, menghadapi ISIS ketika itu muncul," kata Biden, Selasa (27/7/2021).

Namun, dalam pergeseran yang terjadi saat pemerintah Amerika menarik diri dari Afghanistan, pemimpin AS itu menegaskan bahwa 2.500 tentara AS yang masih di Irak tidak akan berperang. "Kami tidak akan, pada akhir tahun, dalam misi tempur," tukasnya.

Vaksin dalam Perjalanan

Delapan belas tahun setelah AS menginvasi Irak untuk menyingkirkan orang kuat Saddam Hussein, dan tujuh tahun setelah pemimpin koalisi AS memerangi ekstremis IS yang mengancam negara itu, pemerintah AS mengalihkan fokusnya ke jenis bantuan yang lain.

Dikatakan pihaknya akan membantu memperkuat pasokan tenaga listrik, melawan Covid-19, menghadapi dampak perubahan iklim, dan mendukung pengembangan sektor swasta.

Sekitar 500.000 dosis vaksin virus corona yang dijanjikan ke Baghdad akan tiba dalam beberapa minggu, kata Biden kepada Kadhemi di Gedung Putih.

Biden juga menekankan dukungan pemerintahannya untuk pemilihan pada Oktober di Irak. Dirinya mengatakan, pemerintah AS bekerja sama dengan Irak, Dewan Kerja Sama Teluk (GCC), dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memastikan pemilihan itu adil.

"Kami mendukung penguatan demokrasi Irak dan kami ingin memastikan pemilu tetap berjalan," dikatakan.

Kadhemi mengatakan dirinya berada di Washington untuk membahas masa depan bangsa.

"Amerika, mereka membantu Irak. Bersama-sama kita berjuang, melawan dan mengalahkan ISIS. Hari ini, hubungan kami lebih kuat dari sebelumnya. Kemitraan kami di bidang ekonomi, lingkungan, kesehatan, pendidikan, budaya, dan lainnya," kata dia.

Dukungan Politik

Pertemuan tatap muka tersebut, menurut para analis, adalah untuk memberikan dukungan dan perlindungan kepada Kadhemi. Ia berkuasa selama lebih dari satu tahun dan di bawah tekanan dari faksi politik sekutu pemerintah Iran untuk mendorong pasukan AS dari negaranya.

Seorang pejabat senior AS yang tidak disebutkan namanya memuji Kadhemi karena bersikap pragmatis dan menjadi pemecah masalah. "Daripada seseorang yang mencoba menggunakan masalah untuk kepentingan politiknya sendiri," tukasnya.

Perhatian utama dari pemerintah AS adalah untuk memberikan dukungan yang cukup kepada pasukan keamanan Irak untuk melanjutkan pertempuran melawan sisa-sisa kelompok IS, sambil meredam pengaruh Iran di Irak.

Sejak tahun lalu, peran utama pasukan AS yang tersisa di Irak adalah untuk melatih, memberi nasihat, dan mendukung rekan-rekan mereka di Irak untuk memerangi IS.

Tetapi faksi-faksi politik pro-Iran yang kuat, yang penting untuk mempertahankan kekuasaan Kadhemi, secara terang-terangan memusuhi kehadiran AS. Faksi-faksi tersebut dituduh berada di balik serangan roket dan pesawat tanpa awak di pangkalan-pangkalan di Irak di mana pasukan AS beroperasi.

Komite Koordinasi Perlawanan Irak, sekelompok faksi milisi, mengancam akan melanjutkan serangan kecuali pemerintah AS menarik semua kekuatannya dan mengakhiri apa yang disebutnya pendudukan.

Sebuah serangan pesawat tanpa awak dilakukan pada Jumat (23/7/2021) di sebuah pangkalan militer di Kurdistan Irak yang menampung pasukan Amerika, tetapi tidak menimbulkan korban jiwa.

Pernyataan Departemen Luar Negeri AS tentang pertemuan bilateral tingkat rendah yang menyertai konferensi tingkat tinggi (KTT) Biden-Kadhemi menekankan rasa hormat AS atas kedaulatan Irak.

"Pangkalan yang menampung personel AS dan koalisi lainnya adalah pangkalan Irak dan beroperasi sesuai dengan hukum Irak yang ada. Itu bukan pangkalan AS atau koalisi, dan kehadiran personel internasional di Irak semata-mata mendukung perjuangan pemerintah Irak melawan ISIS," katanya.

Ramzy Mardini, spesialis Irak di Institut Pearson Universitas Chicago, mengatakan pertemuan itu bisa dibentuk untuk membantu perdana menteri Irak mengurangi tekanan domestik.

"Tetapi kenyataan di lapangan akan mencerminkan status quo dan kehadiran AS yang bertahan lama," kata Mardini. (afp/eld)

