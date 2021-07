Biden Lanjutkan Inisiatif Bisnis Trump di Afrika

Selasa, 27 Juli 2021 | 22:35 WIB

Oleh : Grace El Dora / EHD

Presiden AS Joe Biden berbicara tentang situasi di Afganistan dari Ruang Timur Gedung Putih di Washington, DC, Kamis 8 Juli 2021. (Foto: AFP)

Washington, Beritasatu.com - Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden akan mengumumkan dorongan baru pada Selasa (27/7/2021) untuk memperluas hubungan bisnis antara perusahaan-perusahaan Amerika dan Afrika.

Ia akan fokus pada pembangunan infrastruktur digital, kesehatan, dan fisik yang penting di benua itu, menurut seorang pejabat senior AS.

Para eksekutif dari industri AS menyambut baik minat tersebut. Tetapi pihaknya mengatakan aliran dolar akan tertinggal, kecuali pemerintahan Biden mengakhiri tinjauan panjangnya terhadap langkah-langkah perdagangan pemerintahan Trump dan kebijakan yang jelas tentang investasi dalam gas alam cair.

Dana Banks, direktur senior Afrika di Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, akan meluncurkan konferensi tingkat tinggi (KTT) bisnis AS-Afrika dengan janji untuk membayangkan kembali dan menghidupkan kembali Afrika yang makmur, sebuah inisiatif yang diresmikan oleh pemerintahan Trump pada 2018.

Biden, yang meminta sekitar US$8 0 juta untuk inisiatif dalam usulan anggarannya pada Mei, bertujuan memfokuskan inisiatif pada perempuan dan kesetaraan. Sementara peran diperluas untuk usaha kecil dan menengah.

Banks mengatakan tujuan pemerintah adalah untuk menemukan kembali Afrika yang makmur. "Sebagai pusat dari keterlibatan ekonomi dan komersial Amerika dengan Afrika," dengan rincian lebih lanjut akan segera dirilis pada inisiatif pendamping yang disebut Digital Afrika, katanya pada Selasa (27/7/2021).

“Ini adalah area yang menjadi prioritas, baik di dalam maupun di luar negeri,” kata Banks. Ia menambahkan bahwa negara-negara Afrika sangat ingin memperluas kerja sama mereka dengan Amerika Serikat dan perusahaan-perusahaannya.

Pejabat perdagangan AS memperingatkan bahwa AS berisiko diambil alih oleh Tiongkok dan Eropa, yang sudah melakukan investasi dan menyimpulkan perjanjian perdagangan di seluruh benua.

“Kami tidak bisa menunggu satu tahun lagi untuk mempersiapkan kebijakan Afrika, kami harus berani dalam berpikir,” kata Scott Eisner, presiden Pusat Bisnis AS-Afrika di Kamar Dagang AS.

Eisner mengatakan banyak perusahaan telah mulai berinvestasi di Kenya setelah pembicaraan pemerintahan Trump dengan Kenya mengenai perjanjian perdagangan bebas bilateral. Tetapi rencana itu terhenti sampai tinjauan Biden atas kebijakan itu selesai.

Kantor Perwakilan Dagang AS tidak segera mengomentari status peninjauan tersebut. Kendala lainnya adalah ketidakpastian kebijakan pemerintah AS terkait proyek LNG.

Pemerintah Nigeria dan negara-negara lain sangat ingin mengamankan investasi AS dalam rencana tersebut. Tetapi pihaknya menunggu untuk melihat apakah pemerintah AS akan mendukung investasi LNG, bahkan ketika AS berusaha mengurangi separuh emisi bahan bakar fosil.

Ekspor LNG AS telah meningkat di bawah Biden. Para ahli mengatakan, pemerintah AS perlu berhenti membangun pembangkit listrik tenaga gas alam dan mengekspor LNG untuk memenuhi tujuan Biden dalam membatasi emisi bahan bakar fosil.

Kebijakan Biden netral energi dan pejabat administrasi tetap diam tentang rencana spesifik apa pun terkait investasi LNG. Perusahaan Pembiayaan Pembangunan AS tidak segera mengomentari kebijakannya dalam mendukung proyek LNG. (sumber lain/eld)

Sumber: BeritaSatu.com