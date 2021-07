Pandemi Covid-19 Picu Warga India Terjerat Utang Berobat

Selasa, 27 Juli 2021 | 23:50 WIB

New Delhi, Beritasatu.com- Kasus infeksi Covid-19 di India berangsur sudah mulai menurun. Tetapi jutaan orang terlibat dalam mimpi buruk tumpukan besar tagihan berobat. Sebagian besar warga India tidak memiliki asuransi kesehatan dan biaya untuk perawatan Covid-19 membuat mereka tenggelam dalam utang.

Pandemi telah menghancurkan ekonomi India, membawa bencana keuangan bagi jutaan orang karena sistem perawatan kesehatannya yang kekurangan dana dan terfragmentasi secara kronis. Para ahli mengatakan biaya seperti itu pasti akan menghambat pemulihan ekonomi.

“Apa yang kita miliki adalah selimut tambal sulam dari asuransi publik yang tidak lengkap dan sistem kesehatan masyarakat yang buruk. Pandemi telah menunjukkan betapa berderit dan tidak berkelanjutan kedua hal ini,” kata Vivek Dehejia, seorang ekonom yang telah mempelajari kebijakan publik di India.

Bahkan sebelum pandemi, akses layanan kesehatan di India masih menjadi masalah.

Orang India membayar sekitar 63% dari biaya pengobatan mereka sendiri. Itu tipikal banyak negara miskin dengan layanan pemerintah yang tidak memadai. Data tentang biaya medis pribadi global dari pandemi sulit didapat. Tetapi di India dan banyak negara lain, perawatan untuk Covid adalah beban tambahan yang sangat besar pada saat ratusan juta pekerjaan telah hilang.

Sebut saja, Anil Sharma yang mengunjungi putranya yang berusia 24 tahun, Saurav, di satu rumah sakit swasta di barat laut New Delhi. Dia pergi setiap hari selama lebih dari dua bulan. Pada Mei, ketika kasus baru Covid-19 di India memecahkan rekor global yang mencapai 400.000 per hari, Saurav menggunakan ventilator.

Pemandangan tabung mengalir ke tenggorokan Saurav menyengat di benak Sharma. “Saya harus tetap kuat ketika saya bersamanya, tetapi segera setelah itu, saya akan hancur begitu saya meninggalkan ruangan,” katanya.

Saurav sudah berada di rumah sekarang, masih lemah dan dalam pemulihan. Namun kegembiraan keluarga itu dilunakkan oleh segunung utang yang menumpuk saat dia sakit.

Di India, banyak pekerjaan kembali ketika kota-kota dibuka setelah karantina parah pada Maret 2020. Tetapi para ekonom khawatir tentang hilangnya sekitar 12 juta posisi gaji. Pekerjaan Sharma sebagai profesional pemasaran adalah salah satunya.

Sharma menghabiskan tabungannya untuk membayar ambulans, tes, obat-obatan, dan tempat tidur ICU. Kemudian dia mengambil pinjaman bank.

Ketika biaya meningkat, Sharma meminjam dari teman dan kerabat. Kemudian, dia berpaling ke orang asing, memohon bantuan daring di Ketto, situs web crowdfunding India. Secara keseluruhan, Sharma mengaku telah membayar lebih dari US$ 50.000 (Rp 723 juta) untuk tagihan medis.

Crowdfunding menyediakan US$ 28.000 (Rp 405 juta), tetapi US$ 26.000 (Rp 376 juta) lagi adalah uang pinjaman yang harus dia bayar, semacam utang yang belum pernah dia hadapi sebelumnya.

“Dia berjuang untuk hidupnya dan kami berjuang untuk memberinya kesempatan untuk bertahan hidup. Saya adalah seorang ayah yang bangga – dan sekarang saya telah menjadi seorang pengemis,” katanya, suaranya kental dengan emosi.

Pandemi telah mendorong 32 juta orang India keluar dari kelas menengah, yang didefinisikan sebagai mereka yang berpenghasilan US$ 10 (Rp 144.692) hingga US$ 20 (Rp 289.3384) per hari, menurut satu studi Pew Research Center yang diterbitkan pada bulan Maret. Diperkirakan krisis telah meningkatkan jumlah orang miskin India - mereka yang berpenghasilan US$ 2 (Rp 28.938) atau kurang per hari - sebanyak 75 juta.

“Jika Anda melihat apa yang mendorong orang ke dalam utang atau kemiskinan, dua sumber teratas sering kali adalah pengeluaran kesehatan yang dikeluarkan sendiri dan biaya pengobatan yang sangat besar,” kata K Srinath Reddy, presiden Yayasan Kesehatan Masyarakat India.

Di kota timur laut Imphal, 2.400 kilometer, ada juga kisah Diana Khumanthem yang kehilangan ibu dan saudara perempuannya karena virus pada bulan Mei.

Biaya pengobatan menghabiskan tabungan keluarga Khumanthem. Ketika rumah sakit swasta tempat saudara perempuannya meninggal tidak akan melepaskan jenazah untuk upacara terakhir sampai tagihan sekitar US$ 5.000 (Rp 72,3 juta) dibayar, Khumanthem menggadaikan perhiasan emas keluarga kepada rentenir.

Ketika dana itu tidak cukup, Khumanthem mintalah bantuan teman, kerabat, dan rekan saudara perempuannya. Dia masih berutang sekitar US$ 1.000 (Rp 14,4 juta).

