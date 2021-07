Investor Mulai Kembali Fokus pada The Fed

Rabu, 28 Juli 2021 | 22:58 WIB

Oleh : Grace El Dora / EHD

London, Beritasatu.com- Ekuitas global kembali tenang pada perdagangan Rabu (28/7/2021) dengan sentimen badai di saham Tiongkok menunjukkan tanda-tanda pelonggaran, sementara dolar membuat keuntungan moderat

karena investor menunggu pertemuan Federal Reserve (The Fed).

Setelah dua sesi jatuh, indeks pan-European Stoxx 600 bertambah 0,3%. Kenaikan tipis dibantu oleh dorongan laporan pendapatan dari Barclays, Deutsche Bank, dan grup mewah Prancis Kering.

Itu memberi investor sedikit kelegaan dari kekhawatiran terkait Tiongkok, setelah gelombang penjualan besar-besaran dalam beberapa hari terakhir akibat perluasan tindakan keras peraturan atas sejumlah sektor industri.

Kekalahan tampaknya melambat pada Rabu karena saham blue chip Tiongkok ditutup naik 0,2%, tetapi Shanghai Composite Index berakhir turun 0,6%, penutupan terendah sejak 10 Maret.

Setelah pasar Asia ditutup, fokus dengan cepat beralih ke The Fed.

Investor siap untuk petunjuk apa pun tentang kapan bank sentral akan mulai mengurangi pembelian (tapering) obligasi pemerintah, selain menunggu wawasan baru tentang pandangan The Fed terkait inflasi dan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat (AS).

"Sebagai latar belakang, Anda memiliki efek riak dari tindakan keras Tiongkok dan banyak perusahaan melaporkan (laporan keuangan) hari ini. Tetapi The Fed adalah peristiwa besar," kata Francois Savary, kepala manajer investasi kekayaan Swiss Prime Partners.

"Apakah kita akan mendapatkan jadwal tapering? Apakah akan diumumkan dengan jelas?"

Pernyataan dari pertemuan kebijakan Fed dijadwalkan pada pukul 2 siang EDT (1800 GMT). Konferensi pers oleh Gubernur The Fed Jerome Powell diharapkan setengah jam kemudian.

Di bursa berjangka AS, sebagai e-mini S&P 500, naik 0,1% yang menandakan pemulihan di Wall Street. Sebelumnya, saham pada perdagangan Selasa (27/7) sedikit mundur dari rekor tertinggi yang ditetapkan awal pekan ini karena riak dari Tiongkok menyebar.

Dalam perdagangan AS, benchmark Nasdaq Golden Dragon China dari saham teknologi Tiongkok yang terdaftar di New York kembali turun 6%. Perusahaan manufaktur otomotif tersebut mencatat kerugiannya sejak Jumat (23/7) jatuh melewati 20% dan menghapus US$ 500 miliar dari nilainya.

Media keuangan yang dikelola pemerintah Tiongkok mendesak ketenangan pada Rabu setelah gejolak saham di teknologi, sektor properti, dan pendidikan dalam beberapa hari terakhir.

Benchmark Hong Kong bertambah 1,5%, tetapi tetap mendekati posisi terendah dalam sembilan bulan.

Indeks MSCI dari saham Asia Pasifik di luar Jepang menguat 0,3% setelah tiga sesi kerugian berturut-turut.

"Pergerakan didorong oleh selera risiko umum. Pada Senin (26/7) dan Selasa saham Tiongkok membawa turun saham lainnya, tetapi hari ini ada sedikit jeda untuk penilaian," ujar ekonom senior Mizuho Colin Asher di London.

"Ada tanda tanya atas implikasi global dari langkah-langkah baru-baru ini oleh otoritas Tiongkok, tetapi dampak makro pada sebagian besar negara terbatas," imbuhnya.

Dengan investor menunda taruhan besar sebelum pertemuan The Fed, dolar membuat keuntungan marjinal setelah sebelumnya dibatasi oleh permintaan untuk mata uang safe-haven.

Indeks dolar AS bergerak ke wilayah positif setelah diperdagangkan lebih rendah di perdagangan Asia, dengan mata uang greenback tersebut bertahan naik 0,1% di level 92,575.

Mata uang tersebut telah mengalami reli selama sebulan setelah pergeseran hawkish dari The Fed pada Juni.

Yuan Tiongkok naik tipis dari posisi terendah tiga bulan, mengalami hari terburuk sejak Oktober pada Selasa.

Imbal hasil (yield) pada obligasi pemerintah AS Treasury bertenor 10 tahun benchmark menguat menjadi 1,2644%, naik dari penutupan AS sebesar 1,234%.

Sementara itu harga minyak naik, karena data industri menunjukkan persediaan minyak mentah dan produk AS turun lebih tajam dari yang diharapkan pekan lalu. Hal ini melebihi kekhawatiran bahwa melonjaknya kasus Covid-19 akan mengekang permintaan bahan bakar.

Minyak mentah AS naik 0,52% menjadi US$ 72,02 per barel dan minyak mentah Brent naik 0,31% menjadi US$ 74,71 per barel.

Emas bertahan stabil, dengan harga spot datar di US$ 1.797,97 dekat level psikologis utama US$ 1.800. Sementara Bitcoin naik sekitar 3,2%, diperdagangkan tepat di atas US$ 40.000. (sumber lain/eld)

