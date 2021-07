AS Larang Warganya ke Indonesia, tetapi Masih Izinkan WNI Masuk

Kamis, 29 Juli 2021 | 18:52 WIB

Oleh : Natasia Christy Wahyuni / IDS

US Capitol di Washington, AS. (Foto: AFP)

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah Amerika Serikat (AS) melarang warganya untuk masuk ke Indonesia terkait peningkatan kasus Covid-19 di Tanah Air. Meski begitu, sejauh ini AS tidak melarang WNI yang akan masuk ke negara tersebut.

“Indonesia tentunya tidak lepas dari kebijakan travel advisory pemerintah AS di mana pemerintah AS menaikkan level travel advisory Indonesia dari level 3 ke level 4,” kata Konsul Jenderal Republik Indonesia di New York, Arifi Saiman, dalam webinar Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri (BPPK Kemlu) bertajuk “Pariwisata Indonesia Pascapandemi, Proyeksi Pemulihan Pasar dan Kerja Sama dengan Kawasan Amerika: Perlunya Intensifikasi Konsolidasi Nasional”, Kamis (29/7/2021).

Arifi mengatakan, AS melarang warganya ke Indonesia karena merebaknya gelombang kedua Covid-19 saat ini. Namun, pelarangan itu tidak dibarengi larangan kunjungan warga Indonesia ke AS.

“Berbeda dibandingkan warga Brasil dan India yang tidak boleh melakukan kunjungan ke AS,” ujar Arifi.

Sementara itu, situs Kedutaan Besar AS di Jakarta menyebutkan bahwa efektif mulai 26 Januari 2021, seluruh penumpang pesawat yang menuju ke AS berusia 2 tahun ke atas harus membawa surat negatif Covid-19 yang diambil tiga hari sebelum perjalanan.

Alternatif lainnya adalah pelancong ke AS dapat memberikan dokumentasi dari penyedia layanan kesehatan berlisensi bahwa ia telah pulih dari Covid-19 dalam 90 hari sebelum perjalanan.

Sebelumnya, sejumlah negara telah menyatakan larangan masuk bagi pelancong dari Indonesia di antaranya Singapura, Uni Emirat Arab (UEA), Hong Kong, Oman, dan Jepang. Juru Bicara Kemlu, Teuku Faizasyah, mengatakan larangan masuk semua orang dari Indonesia ke Singapura hanya bersifat sementara. Kemlu menyebut kebijakan pembatasan mobilitas antarnegara biasa dilakukan sejak dimulainya pandemi Covid-19.

“Kebijakan ini bersifat sementara dan akan dilakukan penyesuaian pada waktunya,” kata Teuku Faizasyah

Sumber: BeritaSatu.com