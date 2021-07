The Fed: Ekonomi AS belum Sepenuhnya Pulih

Kamis, 29 Juli 2021 | 23:26 WIB

Oleh : Grace El Dora / EHD

Washington, Beritasatu.com - Pemulihan ekonomi Amerika Serikat (AS) menunjukkan tanda-tanda kemajuan, tetapi Federal Reserve (The Fed) mengatakan pihaknya belum siap untuk mengakhiri kebijakan uang longgar yang diterapkannya ketika pandemi dimulai tahun lalu.

Vaksinasi yang meluas dinilai telah membantu meningkatkan aktivitas bisnis dan lapangan kerja. "Meskipun sektor-sektor yang paling terpukul oleh pandemi Covid-19 telah menunjukkan peningkatan tetapi belum sepenuhnya pulih," Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) pembuat kebijakan mengumumkan pada Rabu (29/7/2021), setelah dua hari pertemuan.

Bank sentral AS memangkas suku bunga pinjaman menjadi nol pada awal pandemi Covid-19 dan menerapkan program pembelian obligasi besar-besaran. Tujuannya menyediakan likuiditas untuk membantu ekonomi terbesar di dunia mengatasi kerusakan.

FOMC memperingatkan bahwa risiko terhadap prospek ekonomi tetap ada. Pihaknya sekali lagi berjanji untuk mempertahankan kebijakan tersebut sampai melihat kemajuan lebih lanjut yang substansial pada target ketenagakerjaan dan inflasi maksimum.

BACA JUGA Jerome Powell Ditunjuk sebagai Gubernur Bank Sentral AS

Sementara ekonomi AS telah memulihkan jutaan pekerjaan dan menurunkan tingkat pengangguran, ekonomi juga menunjukkan lonjakan inflasi.

Gubernur The Fed, Jerome Powell, kembali mencoba meredam kekhawatiran tentang lonjakan harga, yang ia gambarkan sebagian besar bersifat sementara dan terbatas pada sektor-sektor tertentu. "Proses pembukaan kembali ekonomi belum pernah terjadi sebelumnya, seperti penutupan pada awal pandemi," kata Powell.

Inflasi Bisa Persisten

Para bankir bank sentral bertemu pada momen yang sedang tidak bisa dipastikan untuk membahas ekonomi terbesar di dunia itu. Varian Delta Covid-19 yang menyebar cepat telah mendorong beberapa bagian AS untuk menerapkan kembali aturan pemakaian masker dan memicu kekhawatiran hal itu dapat merusak pemulihan.

Berbicara kepada wartawan setelah pertemuan kebijakan, Powell secara bergantian optimistis dan berhati-hati. Tetapi ia tampak tidak terganggu oleh dampak meningkatnya infeksi virus pada ekonomi.

Namun demikian, ia mengakui bahwa inflasi telah meningkat jauh di atas target 2% Fed. Indeks harga konsumen tahunan (CPI) mencapai 5,4% pada Juni, tertinggi sejak Agustus 2008, dan inflasi yang diakui dapat berlanjut lebih tinggi.

"Ketika pembukaan kembali berlanjut, kendala lain dapat terus membatasi seberapa cepat pasokan dapat menyesuaikan, meningkatkan kemungkinan bahwa inflasi bisa menjadi lebih tinggi dan lebih persisten dari yang kami harapkan," Powel mengatakan.

Ia melanjutkan, kenaikan harga tidak meluas dan sebagian besar mengakibatkan kemacetan pasokan seperti kekurangan semikonduktor yang melanda industri otomotif.

"Kami pikir beberapa di antaranya akan hilang secara alami ketika proses pembukaan kembali ekonomi sudah berjalan. Ini bisa memakan waktu lama," imbuhnya.

BACA JUGA The Fed Pertahankan Suku Bunga, Wall Street Ditutup Mixed

Namun, bank sentral akan siap untuk bertindak jika diperlukan untuk mengendalikan harga. "Jika ekspektasi inflasi naik, kami akan menggunakan instrumen kami untuk memandu inflasi kembali turun ke 2%," kata Powell.

Waktu untuk Tapering

Bank sentral telah berkomitmen untuk membiarkan inflasi melebihi target 2% untuk beberapa waktu. Langkah ini memungkinkan ekonomi kembali ke angka lapangan kerja penuh setelah kerusakan akibat Covid-19.

Ekonomi berada di jalur untuk pasar tenaga kerja yang sangat kuat. "Tidak perlu waktu lama, dalam waktu makroekonomi, untuk sampai ke sana," kata Powell.

Powell mengatakan dirinya ingin melihat kenaikan lapangan kerja yang lebih kuat, sehingga akan terlalu dini untuk berbicara tentang menaikkan suku bunga pinjaman acuan The Fed.

Tetapi anggota komite sedang mempertimbangkan kapan harus mengambil langkah pertama untuk mengurangi program pembelian obligasi (tapering).

The Fed saat ini membeli setidaknya US$ 80 miliar per bulan dalam utang pemerintah Treasury dan setidaknya US$ 40 miliar dalam sekuritas yang didukung hipotek agensi.

BACA JUGA The Fed Menawarkan Jaminan pada Ekonomi Terlepas dari Inflasi

Powell telah berjanji untuk memberikan peringatan terlebih dahulu sebelum melakukan perubahan apa pun pada pembelian aset. Tetapi ia memberikan sedikit petunjuk tentang kapan itu mungkin terjadi.

"Ada berbagai pandangan tentang waktu yang tepat. Tidak ada keputusan yang dibuat," kata dia.

Banyak analis mengharapkan Powell menyusun roadmap pada konferensi bank sentral tahunan di Jackson Hole, Wyoming pada akhir Agustus, tetapi ia menolak untuk berkomitmen untuk itu.

Diane Swonk dari Grant Thornton mencatat, pernyataan itu menunjukkan bahwa anggota komite telah memutuskan untuk menunggu hingga setidaknya September. “Untuk membuat keputusan tentang tapering," ujarnya. (afp/eld)

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com