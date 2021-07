Biden Usul Setiap Warga yang Divaksinasi Dapat $ 100

Jumat, 30 Juli 2021 | 05:22 WIB

Seorang tenaga kesehatan menyiapkan dosis vaksin Covid-19 dari Moderna di Queens Police Academy, Queens, New York, Amerika Serikat, Senin, 11 Juni 2021. (Foto: Antara)

Beritasatu.com – Presiden Amerika Serikat Joe Biden meminta semua negara bagian untuk memberi insentif senilai US$ 100 (Rp 1,4 juta) untuk setiap orang yang baru saja divaksinasi Covid-19 guna mengatasi rendahnya angka vaksinasi sementara jumlah kasus baru terus meningkat.

Apakah ini tidak membuat iri warga yang sudah lebih dulu divaksinasi?

Dalam pernyataannya, Kamis (29/7/2021), Biden mengakui insentif baru tersebut mungkin terdengar tidak adil bagi mereka yang sudah lebih dulu disuntik.

“Namun, kita semua mendapat manfaat kalau ada lebih banyak lagi orang yang bisa divaksinasi,” kata Biden di Gedung Putih, Washington DC.

Dana insentif akan disediakan lewat program American Rescue Plan yang diinisiasi presiden senilai US$ 1,9 triliun.

Menurut penelitian yang dirilis bulan lalu, lebih dari 99% korban jiwa Covid-19 adalah mereka yang belum divaksin.

Biden menambahkan pemerintah federal akan mengganti penuh biaya yang ditanggung kelompok usaha kecil dan menengah karena memberi libur karyawan yang menjalani vaksinasi.

Selain itu, Presiden juga menerbitkan aturan vaksinasi yang ketat bagi semua aparat sipil negara di tingkat federal, yang jumlahnya sekitar 2 juta orang.

Surat keputusan presiden ini mewajibkan mereka untuk menunjukkan bukti vaksinasi.

"Mereka yang tidak melaporkan [status vaksinasi] akan diwajibkan memakai masker di manapun dia bekerja dan melakukan tes satu-dua kali per pekan, menjaga jarak, dan umumnya tidak akan diperbolehkan melakukan perjalanan dinas," kata Biden.

Usulan dan keputusan baru ini didorong oleh lonjakan kasus Covid-19 yang diakibatkan varian Delta dan diperburuk oleh mereka yang tidak divaksin, kata Biden.

Sekitar 70% warga dewasa AS sudah mendapat dosis pertama vaksin, dan kurang dari 50% warga dewasa yang sudah divaksin penuh.

Presiden menegaskan bahwa vaksinasi tidak ada urusannya dengan politik. Vaksin Covid-19 dikembangkan dan diberi izin penggunaan oleh Presiden Donald Trump dari Partai Republik, dan pemerintahan Biden dari kubu Partai Demokrat mendistribusikannya ke rakyat.

Saat ini korban jiwa akibat Covid-19 di AS sekitar 2.000 orang per pekan, sementara jumlah kasus baru bisa mencapai 60.000 per hari.

Sumber: BBC, Fox News