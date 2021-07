Insentif Rp 1,4 Juta untuk Warga AS yang Mau Divaksin, Biden: Banyak Orang Sekarat Saat Ini

Jumat, 30 Juli 2021 | 09:35 WIB

Oleh : Surya Lesmana / LES

Washington, Beritasatu.com - Presiden AS Joe Biden pada Kamis (29/7/2021) waktu setempat, mendesak pemerintah daerah untuk memberi insentif kepada orang untuk divaksin Covid-19. Langkah itu adalah upaya terbaru Biden untuk memacu orang Amerika yang enggan divaksinasi ketika kasus varian Delta melonjak secara nasional, menginfeksi orang yang tidak divaksinasi pada khususnya.

Amerika Serikat (AS) telah tertinggal dari negara-negara maju lainnya dalam hal tingkat vaksinasi, meskipun negara itu memiliki banyak vaksin gratis. Upaya Gedung Putih untuk mendesak mereka yang ragu untuk divaksinasi telah membentur tembok sentimen anti-vaksin, misinformasi, dan perpecahan politik.

"Saat ini terlalu banyak orang yang sekarat," kata Biden kepada wartawan di Gedung Putih.

"Dari kebebasan datang tanggung jawab. Jadi tolong lakukan penilaian yang bertanggung jawab. Dapatkan vaksinasi untuk diri sendiri, orang yang Anda cintai, untuk negara Anda".

Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC), sekitar 163,8 juta orang di Amerika Serikat divaksinasi penuh dari populasi sekitar 330 juta.

"Saya tahu bahwa membayar orang untuk divaksinasi mungkin terdengar tidak adil bagi orang yang sudah divaksinasi. Tapi inilah kesepakatannya: jika insentif membantu kita mengalahkan virus ini, saya yakin kita harus menggunakannya," kata Biden.

Departemen Keuangan AS menyatakan, pemerintah negara bagian dan lokal akan dapat menggunakan bantuan dana Covid-19 senilai US$ 350 miliar disiapkan untuk memberikan pembayaran US$ 100 (atau sekitar Rp 1,4 juta) bagi setiap orang Amerika yang mau divaksinasi guna meningkatkan tingkat inokulasi.

Biden juga menetapkan aturan baru yang mengharuskan pekerja federal untuk memberi bukti vaksinasi atau melakukan tes rutin Covid-19, mengenakan masker dan pembatasan perjalanan.

Keputusan Biden meminta jutaan pekerja federal dan kontraktor untuk menunjukkan bukti vaksinasi menunjukkan, Gedung Putih mengambil sikap lebih keras terhadap keadaan dalam kendali Biden saat virus menyebar.

Pemerintah federal adalah pemberi kerja terbesar di Amerika Serikat dan langkah Biden dapat menjadi contoh untuk diikuti bagi bisnis swasta dan institusi lain, ketika mereka kembali ke kantor dan tempat kerja.

Pegawai pemerintah yang tidak bisa menunjukkan bahwa mereka telah divaksinasi akan menjalani tes Covid-19 mingguan atau dua kali seminggu dan pembatasan perjalanan dinas.

Amerika Serikat memiliki sekitar 2,18 juta pegawai sipil dan 570.000 pekerja US Postal Service (USPS) lainnya, menurut data tahun 2020. Pemerintah AS mempekerjakan 3,7 juta karyawan kontrak pada 2017, sebuah studi Universitas New York menemukan. Pekerja pos tidak terpengaruh oleh aturan baru.

Biden juga mengarahkan Departemen Pertahanan untuk melihat bagaimana dan kapan mengharuskan anggota militer divaksin.

Sumber: channelnewsasia.com