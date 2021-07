Tak Jadi Batal, Duterte Malah Perbarui Pakta Keamanan Filipina- AS

Sabtu, 31 Juli 2021 | 10:27 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Manila, Beritasatu.com- Presiden Filipina Rodrigo Duterte memperbarui pakta keamanan Filipna dengan Amerika Serikat (AS). Seperti dilaporkan Associated Press, Jumat (30/7/2021), Rodrigo Duterte membatalkan penghentian pakta pertahanan utama dengan AS yang memungkinkan latihan tempur skala besar antara pasukan AS dan Filipina.

Menteri Pertahanan Delfin Lorenzana mengumumkan keputusan Duterte pada pertemuan bersama dengan wartawan pada Jumat bersamaan dengan kunjungan Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin ke Manila.

Kepada The Associated Press, pejabat Filipina lainnya sebelumnya mengatakan bahwa Menteri Luar Negeri Teodoro Locsin Jr. akan menyerahkan dokumen ke Austin tentang keputusan Duterte untuk mempertahankan Perjanjian Pasukan Kunjungan atau Visiting Forces Agreement (VFA) dalam pertemuan terpisah Jumat malam.

"Presiden memutuskan untuk menarik atau mencabut surat penghentian VFA. Kami kembali ke jalurnya. Austin menyambut baik keputusan Duterte, yang katanya akan membantu meningkatkan hubungan pertahanan antara sekutu lama," kata Lorenzana.

Duterte memberi tahu pemerintah AS pada Februari 2020 bahwa Filipina bermaksud untuk membatalkan perjanjian 1998. Padahal perjanjian itu memungkinkan masuknya sejumlah besar pasukan Amerika untuk pelatihan tempur bersama dengan pasukan Filipina dan menetapkan persyaratan hukum untuk masa tinggal sementara mereka.

Manuver tersebut melibatkan ribuan personel militer Amerika dan Filipina dalam latihan darat, laut, dan udara yang sering kali mencakup latihan tembakan langsung di masa pra-pandemi. Latihan perang itu memicu kekhawatiran Tiongkok ketika mereka bertahan di pinggiran laut yang diklaim Beijing sebagai miliknya.

Pengakhiran pakta itu akan berlaku setelah 180 hari, tetapi Duterte telah berulang kali menunda efektivitas keputusannya.

Sumber: BeritaSatu.com