Wapres AS Akan Kunjungi Singapura dan Vietnam

Sabtu, 31 Juli 2021 | 14:32 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Washington, Beritasatu.com- Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Kamala Harris akan melakukan perjalanan ke Singapura dan Vietnam pada bulan Agustus. Seperti dilaporkan thestraitstimes, Sabtu (31/7/2021), kunjungan Harris akan "memperkuat hubungan dan memperluas kerja sama ekonomi dengan dua mitra penting Indo-Pasifik AS"

“Selama perjalanan, Wakil Presiden akan melibatkan para pemimpin kedua pemerintah tentang isu-isu yang menjadi kepentingan bersama, termasuk keamanan regional, respons global terhadap pandemi Covid-19, perubahan iklim, dan upaya bersama kami untuk mempromosikan pesan internasional berbasis aturan," kata juru bicara Harris, Symone Sanders dalam pernyataan singkat yang tidak menyebutkan tanggal kunjungan.

"Wakil Presiden juga akan menegaskan dan merayakan ikatan budaya dan orang-ke-orang yang kuat antara Amerika Serikat dan negara-negara ini," katanya.

Menurut Sanders, Presiden AS Joe Biden dan Wakil Presiden Harris telah menjadikan kunjungan itu sebagai prioritas utama untuk membangun kembali kemitraan global dan menjaga keamanan negara AS, dan kunjungan mendatang ini melanjutkan pekerjaan itu - memperdalam keterlibatan AS di Asia Tenggara”.

“Wakil Presiden Harris akan menjadi wakil presiden pertama yang pernah mengunjungi Vietnam,” ujarnya.

Kunjungan Harris akan menjadi perjalanan pertama orang California berusia 56 tahun itu ke luar Amerika sejak dia dilantik pada Januari sebagai wakil presiden AS wanita pertama. Dia juga orang kulit berwarna pertama (dia adalah keturunan India-Jamaika) yang memegang jabatan tertinggi kedua di AS.

Meskipun Asia Tenggara tidak dikenal sebagai keahlian Harris sebagai mantan jaksa dan senator dari 2017 hingga 2020,kunjungan itu dilakukan hampir di tengah jalan Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin, yang melawat Singapura, Filipina dan Vietnam.

Kunjungan Harris menegaskan kekuatan hubungan antara AS dan Singapura, kata sekretaris pers Perdana Menteri Lee Hsien Loong dalam satu pernyataan pada hari Jumat.

Pernyataan itu menambahkan bahwa Harris, yang mengunjungi Singapura atas undangan PM Lee, akan bertemu dengan para pemimpin Singapura dan membahas cara-cara untuk memperdalam kerja sama bilateral di berbagai bidang, termasuk pertahanan, keamanan siber, dan perdagangan digital.

“Saya senang menyambut Wakil Presiden Harris pada kunjungan resmi pertamanya ke Singapura. Saya menantikan diskusi kami tentang penguatan kerja sama dan kerja bilateral bersama menghadapi tantangan global seperti pandemi Covid-19 dan perubahan iklim,” kata PM Lee.

Kepada The Straits Times, Patrick Cronin, ketua keamanan Asia-Pasifik di Institut Hudson di Washington, mengatakan kunjungan Harris menunjukkan komitmen jangka panjang Amerika untuk Asia Tenggara yang makmur dan aman.

"Dengan mengunjungi Singapura dan Vietnam, Wakil Presiden Harris dapat memperkuat kepentingan strategis yang tumpang tindih dalam tatanan berbasis aturan yang stabil dengan dua negara paling strategis di kawasan itu," katanya

