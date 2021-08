Khawatir Varian Delta, Inggris Serukan Ibu Hamil Divaksinasi Covid-19

Minggu, 1 Agustus 2021 | 17:41 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

London, Beritasatu.com- Otoritas kesehatan Inggris telah mendesak lebih banyak wanita hamil untuk mendapatkan vaksin Covid-19. Seperti dilaporkan CNA, Sabtu (31/7/2021), seruan itu mengemuka setelah satu penelitian nasional menemukan varian Delta tampaknya meningkatkan risiko gejala parah.

Jacqueline Dunkley-Bent, kepala petugas kebidanan Inggris, menulis kepada dokter umum dan bidan pada Jumat (30/7) agar mendorong ibu hamil agar mendapatkan vaksin. Data baru menunjukkan peningkatan penyakit parah di antara mereka yang dirawat di rumah sakit dengan gejala virus.

Dunkley-Bent menyerukan wanita hamil untuk "melindungi diri sendiri dan bayi mereka". Royal College of Obstetricians and Gynecologists (RCOG) dan Royal College of Midwives juga merekomendasikan vaksinasi untuk wanita hamil.

Kesehatan Masyarakat Inggris telah merekomendasikan wanita hamil untuk mendapatkan vaksin Moderna dan Pfizer-BioNTech karena vaksin itu telah diberikan kepada lebih dari 130.000 wanita hamil di Amerika Serikat.

Satu makalah berdasarkan data nasional yang dikumpulkan oleh Sistem Pengawasan Obstetri Inggris, yang diterbitkan daring pada 25 Juli, menemukan bahwa proporsi wanita hamil yang dirawat di rumah sakit dengan infeksi sedang hingga berat meningkat "secara signifikan" setelah varian Delta menjadi dominan pada Mei.

Makalah oleh para peneliti Universitas Oxford menemukan bahwa wanita hamil yang dirawat di rumah sakit selama gelombang Delta lebih mungkin terkena pneumonia, dengan sepertiga dari mereka membutuhkan bantuan pernapasan.

BACA JUGA Varian Delta Menyebar ke 15 Kota di Tiongkok

“Sangat memprihatinkan bahwa pasien wanita hamil di rumah sakit dengan Covid-19 meningkat dan wanita hamil tampaknya lebih terpengaruh oleh varian Delta penyakit ini,” kata kepala peneliti studi tersebut Marian Knight, profesor ibu dan anak. kesehatan populasi di Universitas Oxford.

Menurut penelitian, tak satu pun dari lebih dari 3.000 wanita hamil yang dirawat di rumah sakit dengan gejala virus sejak Februari telah divaksinasi penuh. Studi ini juga tidak menemukan wanita hamil dengan infeksi ringan yang dirawat di luar rumah sakit.

Minggu ini, Kepala vaksin Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Kate O'Brien mengatakan bahwa kehamilan telah terbukti meningkatkan risiko penyakit parah.

“Kehamilan membuat Anda berisiko lebih besar dan itu mungkin lebih benar di kemudian hari ketika Anda memiliki perut besar dan kapasitas paru-paru Anda berkurang. Sangat penting bagi ibu hamil untuk memahami pentingnya divaksinasi,” katanya saat sesi tanya jawab langsung di media sosial.

Inggris telah merekomendasikan vaksinasi terhadap wanita hamil sejak April. Tetapi penerimaan vaksin Covid sangat rendah dibandingkan dengan populasi umum. Penelitian menyalahkan informasi keliru yang dipicu oleh perubahan saran di awal peluncuran vaksin.

"Temuan penelitian ini sangat menyoroti kebutuhan mendesak akan pendekatan internasional untuk mengatasi kesalahan informasi ini dan meningkatkan penyerapan vaksin selama kehamilan," katanya.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com