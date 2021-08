Pfizer dan Moderna Naikkan Harga Vaksin Covid-19 untuk Eropa

Minggu, 1 Agustus 2021 | 21:36 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Brussels, Beritasatu.com- Produsen vaksin Covid-19 Pfizer dan Moderna menaikkan harga vaksin Covid-19 di pasar Eropa. Seperti dilaporkan The Financial Times, Minggu (1/8/2021), kenaikan harga itu tercantum dalam kontrak pasokan terbaru untuk Uni Eropa.

Dalam kontrak itu, harga baru untuk vaksin Pfizer adalah 19,50 euro (Rp 335.639) dari 15,50 euro (Rp 266.790) sebelumnya,” kata surat kabar itu mengutip bagian dari kontrak yang terlihat.

Mengutip seorang pejabat yang dekat dengan masalah, dalam laporan, harga vaksin Moderna yang baru adalah US$ 25,50 (Rp 369.790) per dosis dalam kontrak itu. Harga vaksin Moderna naik dari sekitar 19 euro (Rp 327.033) dalam kesepakatan pengadaan pertama tetapi lebih rendah dari US$ 28,50 (Rp 413.295) yang disepakati sebelumnya karena pesanan telah bertambah.

Pada Selasa, Komisi Eropa mengatakan bahwa Uni Eropa berada di jalur untuk mencapai target vaksinasi penuh setidaknya 70% dari populasi orang dewasa pada akhir musim panas.

Pada Mei, Uni Eropa mengatakan mereka mengharapkan untuk menerima lebih dari satu miliar dosis vaksin pada akhir September dari empat pembuat obat.

Terkait kenaikan harga tersebut, Pfizer dan Moderna tidak segera memberikan komentar kepada Reuters.

Sumber: BeritaSatu.com