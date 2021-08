Indonesia Jadi Koordinator Dialog Kemitraan ASEAN-AS, Menlu Prioritaskan Kerja Sama Kesehatan

Rabu, 4 Agustus 2021 | 18:45 WIB

Oleh : Natasia Christy Wahyuni / LES

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi seusai pertemuan menlu ASEAN-AS yang digelar secara virtual Rabu (4/8/2021) menyatakan, posisi koordinator dialog kemitraan dengan AS untuk periode 2021-2024 telah diserahterimakan dari Laos ke Indonesia. Kerja sama kesehatan akan menjadi salah satu prioritas antara ASEAN dan AS dalam jangka pendek.

“Untuk jangka pendek, kerja sama harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan vaksin dan obat-obatan terapeutik (berkaitan dengan terapi) negara-negara ASEAN,” kata Retno lewat siaran pers Kementerian Luar Negeri, hari ini.

Untuk jangka panjang, Indonesia mendorong kerja sama terkait capacity building, transfer teknologi manufaktur vaksin dan upaya membangun ketahanan kesehatan kawasan. ASEAN-AS juga penting melanjutkan kerjasama untuk mendukung kampanye vaksinasi dan mencegah terjadinya kebijakan diskriminatif terhadap vaksin.

Kedua, penting bagi ASEAN-AS untuk mengembangkan kerja sama konkrit dalam konteks implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Kerja sama konkret ini harus didasarkan pada prinsip-prinsip inklusif, terbuka, transparan dan rules-based, sebagaimana tertera dalam ASEAN Outlook on the Indo-Pacific.

“Kerja sama konkret ini sangat diharapkan, terutama di 4 bidang prioritas yaitu maritim, konektivitas, pencapaian SDGs, serta perdagangan dan investasi,” kata Retno.

Lewat kerja sama itu diyakini dapat membantu membangun kepercayaan dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk perdamaian dan kesejahteraan di kawasan Indo-Pasifik.

Ketiga, meningkatkan kerja sama di bidang women, peace and security, green and sustainable recovery, human capital development, dan keamanan maritim.

Pertemuan menlu AS-ASEAN telah menghasilkan satu outcome document berupa Progress Report on the Implementation of the Plan of action to implement the ASEAN US strategic partnership (2021-2025), yang melaporkan perkembangan kerjasama di masing-masing bidang, yaitu politik-keamanan, ekonomi, sosial-budaya, dan kerja sama pembangunan.

Kemitraan ASEAN-AS telah dimulai pada tahun 1977, dan telah ditingkatkan ke level kemitraan strategis sejak tahun 2015. Selama 44 tahun, AS telah menjadi mitra penting ASEAN dalam menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan, dan kerja sama di berbagai bidang.

Sumber: BeritaSatu.com