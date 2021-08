AS Kembalikan Dana Korupsi Rp 17,2 Triliun 1MDB

Jumat, 6 Agustus 2021 | 10:27 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Washington, Beritasatu.com- Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) menyatakan pada Kamis (5/8/2021) telah mengembalikan total dana US$ 1,2 miliar (Rp 17,2 triliun yang dikorupsi dari 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Seperti dilaporkan thestraitstimes, pernyataan itu dilontarkan setelah AS mengembalikan lagi dana US$ 452 juta (Rp 6,49 triliun) tambahan yang dicuri dari 1MDB. Dengan demikian, jumlah total uang yang dipulangkan ke pemerintah Malaysia dalam lima tahun terakhir menjadi setidaknya US$ 1,2 miliar.

“Dana tersebut telah dicuci melalui lembaga keuangan internasional di Amerika Serikat, Swiss, Singapura dan Luksemburg,” kata Departemen Kehakiman AS.

Menurut Departemen Kehakiman AS, 1MDB didirikan pada 2009 untuk mengumpulkan miliaran dolar melalui kemitraan global dan investasi asing langsung untuk “meningkatkan kesejahteraan rakyat Malaysia”.

Sebaliknya, menurut Departemen Kehakiman, pejabat senior 1MDB, rekanan dan pengusaha Low Taek Jho, yang dikenal sebagai Jho Low, dituduh menggelapkan lebih dari US$ 4,5 miliar (Rp 64,6 triliun) dari dana antara 2009 dan 2015.

Dalam skandal yang mengejutkan dunia keuangan, jaksa mengatakan para eksekutif menghabiskan uang yang dicuri untuk barang-barang mewah seperti rumah dan properti mahal di Beverly Hills, New York dan London; superyacht 300 kaki; dan seni rupa oleh Monet dan Van Gogh. Sebagian uang yang digelapkan digunakan untuk menyuap pejabat asing.

Sejak 2016, Departemen Kehakiman AS telah memulihkan lebih dari US$ 1,7 miliar aset yang dicuri dari dana Malaysia. Upaya untuk memulihkan aset tambahan yang terkait dengan skandal korupsi terus berlanjut.

Skandal itu telah menjerat lembaga keuangan besar dan eksekutif tingkat tinggi. Tahun lalu, Goldman Sachs yang berbasis di New York setuju untuk membayar lebih dari US$ 2,9 miliar (Rp 41,6 triliun) untuk menyelesaikan tuntutan perdata dan pidana yang diajukan ke Amerika Serikat, Inggris, Singapura, dan tempat lain.

Pada tahun 2018, dewan juri federal di New York mendakwa Jho Low dan mantan eksekutif Goldman Sachs Ng Chong Hwa, juga dikenal sebagai Roger Ng, atas tuduhan bersekongkol untuk mencuci miliaran dolar yang digelapkan dari 1MDB dan bersekongkol untuk melanggar Undang-Undang Praktik Korupsi Asing dengan membayar suap kepada berbagai pejabat Malaysia dan Abu Dhabi.

Ng diekstradisi dari Malaysia ke Amerika Serikat pada 2019. Jho masih buron.

Pada Juni, dewan juri federal di Washington mengembalikan dakwaan pengganti terhadap Jho dan rapper Amerika Haiti Prakazrel “Pras” Michel. Dewan menuduh mereka melancarkan kampanye jalur belakang untuk menghentikan penyelidikan Departemen Kehakiman atas skema 1MDB.

Sumber: BeritaSatu.com