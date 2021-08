Varian Delta Buat Kasus Positif Covid-19 di Amerika Kembali Lewati 100.000 per Hari

Sabtu, 7 Agustus 2021 | 19:02 WIB

Oleh : Yudo Dahono / YUD

Orang-orang melakukan tes Covid-19 di situs pengujian bergerak di Times Square, New York, Amerika Serikat, pada Selasa 20 Juli 2021. (Foto: Xinhua)

Washington, Beritasatu.com - Pertambahan kasus positif Covid-19 Amerika Serikat kembali sentuh 100.000 per harinya. Pertambahan kasus ini tak lepas dari penyebaran varian delta yang begitu cepat di seantero negara Paman Sam.

Padahal pada akhir Juni 2021, penambahan kasus positif di AS rata-rata 11.000 kasus tiap harinya, kini angka itu seperti dikutip dari AP, Sabtu (7/8/2021) mencapai 107.143 kasus.

AS membutuhkan waktu sembilan bulan untuk melewati angka kasus positif rata-rata 100.000 tiap bulan pada November 2020 lalu dan mencapai puncaknya sekitar 250.000 pada awal Januari 2021. Kasus mencapai titik rendahnya pada bulan Juni, tetapi kembali melonjak hanya dalam waktu sembilan pekan untuk melewati angka 100.000 kendati program vaksinasi di AS sudah diberikan kepada lebih dari 70 persen populasi orang dewasa.

Angka rata-rata untuk kematian harian juga meningkat. Seperti dikutip dari data Johns Hopkins University, angka kematian meningkat dalam dua pekan terakhir dari 270 orang per hari menjadi hampir 500 per hari hingga Jumat (6/8/2021).

Covid-19 menyebar dengan cepat pada populasi yang belum divaksinasi terutama di daerah selatan di mana rumah sakit di kawasan itu kelabakan menangani pasien. Pihak petugas kesehatan mengkhawatirkan bahwa peningkatan kasus Covid-19 akan terus meningkat jika lebih banyak warga Amerika yang tidak menjalani vaksinasi.

"Permodelan kami menunjukkan bahwa jika kita tidak (melakukan vaksinasi), kita bisa menghadapi penambahan kasus hingga beberapa ratus ribu per hari, persis sama seperti peningkatan kasus pada Januari," kata Direktur Centers for Disease Control and Prevention Rochelle Walensky kepada CNN pada pekan ini.

Jumlah masyarakat Amerika yang dirawat di rumah sakit karena virus corona ini meningkat pesat dan kondisinya menjadi begitu buruk di mana banyak rumah sakit yang harus mengirimkan pasien ke rumah sakit lain yang lokasinya berjauhan.

Sumber: AP