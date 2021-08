CDC: AS Sudah Beri 351 Juta Dosis Vaksin Covid-19

Senin, 9 Agustus 2021 | 13:02 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Perawat menerima dosis vaksin Covid-19 buatan Moderna di lokasi vaksinasi di Kampus Pendidikan Bronx Selatan, di Bronx New York, AS, Minggu (10/1/2021). (Foto: AFP)

Washington, Beritasatu.com- Amerika Serikat (AS) telah memberikan 351.400.930 dosis vaksin Covid-19 di negara itu sampai pada Minggu (8/8/2021) pagi. Seperti dilaporkan Reuters, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) AS sudah mendistribusikan 407.561.705 dosis.

Angka-angka itu naik dari 350.627.188 dosis vaksin yang menurut CDC telah digunakan pada 7 Agustus, dari 407.550.175 dosis yang dikirimkan.

Badan tersebut menyatakan 194.866.738 orang telah menerima setidaknya satu dosis, sementara 166.477.481 orang telah divaksinasi penuh pada hari Minggu.

Penghitungan CDC termasuk vaksin dua dosis dari Moderna dan Pfizer-Biontech, serta vaksin satu dosisi Johnson & Johnson pada pukul 06.00 pada Minggu.

Sebelumnya, AP melaporkan kasus baru Covid-19 di AS melampaui 100.000 per hari yang dikonfirmasi pada Sabtu (7/8/2021). Seperti dilaporkan AS, jumlah itu didorong oleh varian Delta yang sangat menular dan tingkat vaksinasi yang rendah di Selatan.

Pejabat kesehatan khawatir bahwa kasus, rawat inap, dan kematian akan terus melonjak jika lebih banyak orang Amerika tidak menerima vaksin Covid-19. Secara nasional, 50% penduduk telah divaksinasi lengkap dan lebih dari 70% orang dewasa telah menerima setidaknya satu dosis.

“Model kami menunjukkan bahwa jika kami tidak (memvaksinasi orang), kami dapat mencapai beberapa ratus ribu kasus sehari, mirip dengan lonjakan kami pada awal Januari,” kata direktur CDC Rochelle Walensky di CNN minggu ini.

Butuh waktu sekitar sembilan bulan bagi AS untuk melampaui 100.000 kasus harian rata-rata pada November sebelum mencapai puncaknya pada sekitar 250.000 pada awal Januari. Kasus mencapai titik terendah pada bulan Juni, rata-rata sekitar 11.000 per hari, tetapi enam minggu kemudian jumlahnya menjadi 107.143.

Rawat inap dan kematian juga meningkat, meskipun semuanya masih di bawah puncak yang terlihat awal tahun 2021 sebelum vaksin tersedia secara luas. Lebih dari 44.000 orang Amerika saat ini dirawat di rumah sakit dengan Covid-19. Menurut CDC, jumlah itu naik 30% dalam seminggu dan hampir empat kali lipat jumlah pada bulan Juni. Lebih dari 120.000 dirawat di rumah sakit pada bulan Januari.

Alabama dan Mississippi memiliki tingkat vaksinasi terendah di AS: kurang dari 35% penduduk yang sepenuhnya diinokulasi, menurut Mayo Clinic. Georgia, Tennessee, dan Carolina semuanya berada di 15 negara bagian terendah.

Alabama mencatat lebih dari 65.000 dosis vaksin Covid-19 terbuang karena penyedia layanan kesehatan tidak dapat menemukan orang untuk menerimanya sebelum kedaluwarsa, menurut Pejabat Kesehatan Negara Scott Harris. Itu mewakili kurang dari 1,5% dari lebih dari 5 juta dosis vaksin virus corona yang telah diterima Alabama.

“Enam puluh lima ribu dosis telah terbuang percuma. Sangat disayangkan ketika kita memiliki tingkat vaksinasi yang rendah dan tentu saja, ada begitu banyak orang di dunia yang masih belum memiliki akses ke vaksin,” kata Harris.

Sumber: BeritaSatu.com