Cuomo Mundur, Kathy Hochul Bakal Jadi Gubernur Wanita Pertama New York

New York, Beritasatu.com - Kathy Hochul akan menjadi perempuan pertama yang akan menjabat gubernur New York untuk menggantikan Andrew Cuomo, yang pada Selasa (10/8/2021) waktu AS, mengundurkan diri setelah tersangkut skandal pelecehan seksual.

Sebagai wakil gubernur, yaitu posisi nomor 2 di negara bagian, Hochul dalam dua minggu lagi akan mengambil alih jabatan gubernur dari Cuomo.

"Sebagai seseorang yang telah menjalankan tugas di semua tingkat pemerintahan dan merupakan urutan berikutnya dalam pergantian kepemimpinan, saya siap memimpin sebagai Gubernur ke-57 Negara Bagian New York," tulis Hochul.

Hochul mengeluarkan pernyataan setelah Jaksa Agung New York Letitia James mengeluarkan hasil penyelidikan soal Cuomo.

Penyelidikan yang berlangsung lima bulan itu menyimpulkan bahwa Cuomo pernah melanggar hukum federal dan negara bagian dengan melakukan pelecehan terhadap 11 perempuan.

Hochul memiliki berbagai pengalaman politik yang telah mengantarkannya dari dewan sebuah kota di New York ke Capitol Hill di Washington.

"Saya setuju dengan keputusan Gubernur Cuomo untuk mengundurkan diri. Itu adalah keputusan yang tepat dan terbaik bagi seluruh warga New York," kata Hochul (62 tahun) di Twitter.

Kendati terpilih sebagai letnan gubernur pada 2014 melalui kubu Cuomo, kedua sosok itu jarang terlihat bersama-sama.

Hochul juga hampir tidak pernah terlihat di banyak konferensi pers yang diliput secara luas pada masa awal krisis virus corona.

"Letnan gubernur New York secara relatif adalah jabatan yang lemah," kata Christina Greer, profesor muda ilmu politik di Fordham University.

Namun, keberadaannya yang berjarak dengan Cuomo (63) kemungkinan menjadi berkah tersendiri saat ini maupun pada November 2022, kalau Hochul memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai gubernur.

"Banyak orang menantikan tipe kepemimpinan yang tak berasa seperti racun atau perundungan," kata Greer.

