Tiongkok Akan Larang Lagu Karaoke Berkonten Ilegal

Jumat, 13 Agustus 2021 | 00:16 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Beijing, Beritasatu.com- Tiongkok akan melarang lagu karaoke yang mengandung "konten ilegal". Seperti dilaporkan BBC, pengumuman itu disampaian Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Tiongkok, Kamis (12/8/2021).

Lagu-lagu yang termasuk dalam kategori larangan ini termasuk yang membahayakan persatuan, kedaulatan, atau keutuhan wilayah nasional. Aturan tersebut akan mulai berlaku pada 1 Oktober 2021.

Pihak-pihak yang menyediakan konten ke tempat karaoke telah didesak untuk meninjau lagu-lagu tersebut dan melaporkan kepada kementerian lagu-lagu yang berpotensi berbahaya.

Lagu-lagu lain yang akan dilarang antara lain: yang menghasut kebencian etnis dan diskriminasi etnis membahayakan keamanan nasional atau membahayakan kehormatan dan kepentingan nasional melanggar kebijakan agama negara menyebarkan kecabulan, perjudian, kekerasan dan kegiatan kriminal lainnya.

Menurut kementerian, Tiongkok memiliki lebih dari 50.000 tempat "hiburan lagu dan tari" di seluruh negeri.

Kementerian menambahkan bahwa sulit bagi operator tempat untuk mengidentifikasi lagu-lagu ilegal, mengingat beberapa memiliki perpustakaan musik lebih dari 100.000 lagu. Itulah sebabnya, otoritas mendorong penyedia konten untuk lebih bertanggung jawab.

Ini bukan pertama kalinya Tiongkok melarang lagu dari tempat karaoke.

Pada 2015, kementerian merilis daftar hitam 120 lagu yang "melantunkan kecabulan, kekerasan, kejahatan, atau merusak moralitas sosial".

Lagu-lagu seperti "Beijing Hooligans", "Suicide Diary" dan "Don't want to go to school" termasuk di antara yang digambarkan memiliki "konten yang sangat bermasalah", menurut laporan outlet media pemerintah Global Times.

Menurut salah satu laporan CNN, satu lagu berjudul "Fart" juga masuk daftar hitam. Lirik lagu itu berbunyi: "Ada beberapa orang di dunia yang suka kentut tanpa melakukan apa-apa."

Penyensoran adalah hal biasa di Tiongkok, dan perusahaan media sosial secara rutin menghapus konten yang dianggap mengancam stabilitas sosial atau Partai Komunis yang berkuasa.

Sumber: BeritaSatu.com