Microsoft Memprotes Kemenangan Amazon atas Kontrak US$ 10 Miliar

San Fransisco, Beritasatu.com - Microsoft mengkonfirmasi bahwa pihaknya menantang keputusan untuk menyerahkan kontrak komputasi awan bernilai multi-miliar dolar dengan saingannya Amazon.

Laporan media AS mengatakan kontrak senilai US$ 10 miliar adalah untuk memodernisasi penyimpanan data rahasia di Badan Keamanan Nasional (NSA) AS.

“Berdasarkan keputusan tersebut kami mengajukan protes administratif melalui Kantor Akuntabilitas Pemerintah (GAO). Kami menggunakan hak hukum kami dan akan melakukannya dengan hati-hati dan bertanggung jawab,” perwakilan Microsoft mengatakan dalam menanggapi penyelidikan AFP, Kamis (12/8/2021).

Juru bicara NSA mengatakan bahwa perusahaan akan menanggapi protes sesuai dengan peraturan federal yang sesuai, sementara Amazon menolak berkomentar.

Sebuah unggahan di situs web GAO menunjukkan bahwa pihaknya sedang mempertimbangkan protes yang diajukan oleh Microsoft pada Juli tentang NSA. Tetapi lembaga tersebut tidak memberikan rincian.

Langkah itu dilakukan sebagai semacam pengembalian bagi Amazon yang berhasil memprotes kontrak komputasi awan senilai US$ 10 miliar lainnya, yang telah diberikan kepada Microsoft.

Pentagon pada Juli membatalkan kesepakatan, yang dikenal sebagai kontrak Infrastruktur Pertahanan Perusahaan Gabungan (JEDI), menghindari perselisihan pahit antara Amazon dan Microsoft atas tuduhan bias politik yang mempengaruhi penawaran.

Microsoft pada akhir 2019 memenangkan kontrak JEDI, memicu tantangan oleh Amazon dengan alasan bahwa presiden saat itu Donald Trump mungkin telah memengaruhi hasilnya secara tidak benar.

Amazon menuduh kontrak itu ditutup dari kesepakatan karena apa yang disebutnya balas dendam Trump terhadap perusahaan dan kepala eksekutifnya Jeff Bezos. (afp/eld)

