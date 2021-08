Gempa Haiti Terasa hingga ke Kuba, AS dan Meksiko Siapkan Bantuan

Minggu, 15 Agustus 2021 | 09:22 WIB

Port Au Prince, Beritasatu.com - Sedikitnya 304 orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka atau hilang setelah gempa bumi besar M 7,2 yang melanda Haiti barat daya pada Sabtu (14/8/2021) waktu setempat. Guncangan gempa terasa hingga ke Kuba dan Jamaika meskipun tidak ada laporan kerusakan material, kematian atau cedera di sana.

"Semua orang benar-benar takut. Sudah bertahun-tahun sejak gempa besar seperti itu," kata Daniel Ross, seorang penduduk di kota Guantanamo, Kuba timur.

Dia mengatakan, saat guncangan gempa terjadi perabotan di rumahnya bergetar, namun bangunannya berdiri kokoh.

Guncangan gempa juga terasa di ibu kota Jamaika, Kingston.

"Saya merasakannya, kawan. (getaran) Itu membangunkan saya. Atap saya agak berisik," kata Danny Bailey (49) di Kingston.

Pusat Seismologi Eropa-Mediterania (EMSC) yang juga melaporkan gempa di wilayah tersebut mengatakan, itu berkekuatan M 7,6, sementara pusat seismologi Kuba mengatakan gempa berkekuatan M 7,4.

Presiden AS Joe Biden mengatakan, dia telah mengesahkan tanggapan segera AS dengan menunjuk Samantha Power, administrator Badan Pembangunan Internasional AS, sebagai koordinator upaya bantuan.

Presiden Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador juga mengatakan, dia memerintahkan untuk mempersiapkan bantuan segera.

