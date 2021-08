WHO Temukan Vaksin Covid Palsu di India dan Afrika

Kamis, 19 Agustus 2021 | 12:04 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Jenewa, Beritasatu.com- Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan telah mengidentifikasi versi palsu dari vaksin Covid-19 utama India, Covishield. Seperti dilaporkan BBC, Kamis (19/8/2021), vaksin palsu itu disita oleh pihak berwenang di India dan Afrika antara Juli dan Agustus.

WHO juga mengatakan pembuat vaksin Covishield yakni Serum Institute of India, sudah mengonfirmasi bahwa dosis itu palsu. WHO memperingatkan bahwa vaksin palsu "menimbulkan risiko serius bagi kesehatan masyarakat global".

Atas temuan itu, WHO menyerukan pemusnahan vaksin Covid-19 itu dari peredaran.

Sejauh ini, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah India. Tetapi laporan media lokal menyatakan kementerian kesehatan negara itu sedang menyelidiki masalah tersebut.

BACA JUGA Awas! Sindikat Vaksin Palsu Gunakan Suntikan Isi Garam

"Meskipun kami memiliki sistem yang kuat untuk mencegah kasus seperti itu, dengan perkembangan ini, satu-satunya hal yang kami ingin pastikan adalah tidak ada orang India yang menerima vaksin palsu," kata seorang pejabat kesehatan yang tidak disebutkan namanya kepada situs berita Mint.

Covishield adalah vaksin Astrazeneca versi India dan merupakan vaksin yang paling banyak digunakan di India dengan lebih dari 486 juta dosis yang diberikan sejauh ini.

Serum memiliki persediaan jutaan vaksin Covishield ke negara-negara di Asia, Afrika dan Amerika Selatan. Persediaan itu sebagai bagian dari kesepakatan yang ditandatangani dengan berbagai pemerintah dan skema Covax global untuk negara-negara miskin.

India juga mengirim dosis Covishield ke beberapa tetangganya sebagai bagian dari "diplomasi vaksin" Perdana Menteri Narendra Modi.

BACA JUGA Terkecoh Vaksin Covid Palsu, 812 Warga Uganda Cuma Disuntik Air

Tetapi setelah gelombang kedua Covid yang menghancurkan pada bulan April dan Mei, pemerintah memutuskan untuk mempercepat upaya vaksin dan melarang ekspor.

Sejak itu, Serum mempertahankan bahwa prioritas perusahaan tetap menjadi kebutuhan India sendiri. Perusahaan mungkin tidak mengekspor lagi sampai akhir tahun ini.

India, yang merupakan negara yang terkena dampak terburuk kedua di dunia, bertujuan untuk memvaksinasi semua rakyatnya pada akhir tahun ini.

Sekitar 13% dari populasi telah divaksinasi Covid-19 lengkap sejak awal perjalanan pada Januari.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com