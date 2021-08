Tingkatkan Hubungan Bilateral, Indonesia Buka Konsul Kehormatan di Constanta

Kamis, 19 Agustus 2021 | 13:24 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Constanta, Beritasatu.com- Indonesia membuka konsul kehormatan di Constanta, untuk meningkatkan hubungan bilateral dengan Rumania. Seperti dilaporkan situs kemlu.go.id, Rabu (18/8/2021), peresmian konsul dilakukan bertepatan dengan Hari Ulang Tahun ke-76 Republik Indonesia.

Duta Besar RI untuk Rumania dan Republik Moldova secara resmi telah menyerahkan Surat Keputusan Presiden RI kepada Emil Sirbu sebagai Konsul Kehormatan RI di Constanta, merangkap wilayah Tulcea, Braila, Galati, Giurgiu, Vaslui, Vrancea, Ilfov, dan Prahova, Rumania, Selasa (17/8/2021).

Peresmian Konsul Kehormatan RI di Constanta turut disaksikan oleh pejabat tinggi terkait di Rumania, seperti Neculai Tanase, State Secretary of the Ministry of Development, Public Works and Administration; Mihai Lupu, President of County Coucil; dan Vergil Chitac, Wali Kota Constanta.

BACA JUGA Indonesia Minta Rumania Bantu Hambatan Produk Sawit RI di Uni Eropa

Dengan adanya Konsul Kehormatan RI di Constanta, hal ini diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan hubungan bilateral RI-Rumania, baik di bidang ekonomi maupun hubungan antar masyarakat, maupun bidang-bidang lain yang berpotensi untuk dikembangkan antara Indonesia dan Rumania.

Sebagai informasi, kota Constanta merupakan kota pelabuhan di Rumania, dengan jarak sekitar 227 km ke arah timur dari Bucharest, ibu kota Rumania, dan 7,8 km ke arah Laut Hitam.

Dengan peresmian Konsul Kehormatan RI di Constanta, diharapkan Constanta dapat menjadi pintu masuk produk RI ke pasar Eropa, terutama di kawasan Eropa Timur dan sekitar. Begitu pula sebaliknya, Indonesia dapat menjadi jembatan bagi Rumania dalam rangka memperkuat hubungan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan juga ASEAN.

BACA JUGA WNA di Rumania Aktif Perkenalkan Gamelan Indonesia

Acara peresmian berlangsung secara kekeluargaan dan dilaksanakan secara in-person dengan mematuhi protokol kesehatan. Pada kesempatan tersebut, kedua negara menyajikan kuliner khas masing-masing negara untuk dinikmati oleh para tamu undangan, seperti crispy pui cu porumb fulgi (ayam krispi dengan corn flakes) dan rendang.

Di sela-sela acara, para tamu undangan juga menikmati sajian gelar budaya yang dilakukan oleh seniman Rumania, meliputi pentas tari Bali, gamelan dan tari Poco-Poco dan Maumere.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com