Eropa Klaim Impor Vaksin Covid-19 dari Afrika Hanya Sementara

Jumat, 20 Agustus 2021 | 12:29 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Satu gambar ilustrasi menunjukkan botol dengan stiker Vaksin Covid-19 terpasang dan jarum suntik dengan logo perusahaan farmasi AS Johnson & Johnson, Selasa (17/11/2020). (Foto: AFP)

Brussels, Beritasatu.com- Seorang juru bicara Komisi Eropa mengatakan kesepakatan untuk mengimpor vaksin Johnson & Johnson Covid-19 dari Afrika Selatan hanya bersifat sementara. Seperti dilaporkan RT, Kamis (19/8/2021), impor dilakukan di tengah kekhawatiran bahwa Uni Eropa (UE) merampas vaksin penting orang Afrika.

Pada Kamis, juru bicara eksekutif UE mengatakan kesepakatan dengan Afrika Selatan telah dicapai untuk pengiriman vaksin J&J setelah masalah produksi terungkap di pabriknya yang berbasis di AS, Emergent BioSolutions, yang berdampak pada rantai pasokan UE.

Juru bicara tersebut menyatakan, di bawah kesepakatan dengan Aspen Pharmacare Afrika Selatan, perusahaan akan melakukan operasi pembotolan sebelum mengangkut produk ke UE.

Namun, UE bersikeras bahwa pengaturan itu tidak akan bertahan lebih dari September ketika semua operasi pembotolan akan dialihkan ke pabrik J&J di Leiden, Belanda, yang merupakan produsen utama zat vaksinnya.

The New York Times melaporkan cerita tersebut pada Senin (16/8), mengutip dokumen rahasia antara raksasa obat AS dan pemerintah Afrika Selatan yang mencegah Pretoria memberlakukan pembatasan ekspor vaksin.

Tidak jelas apa yang akan dilakukan blok tersebut dengan dosis yang dipasok Afrika Selatan. Fasilitas Aspen di Afrika Selatan tampaknya tidak terdaftar sebagai tempat produksi yang disetujui oleh European Medicines Agency (EMA) untuk vaksin J&J, yang berarti vaksin itu tidak dapat digunakan di UE.

Vaksin J&J memiliki pengambilan terendah di antara semua vaksin yang disetujui untuk digunakan di UE. Dari 12,9 juta dosis yang diberikan, hanya sekitar 60% yang telah diberikan, menurut data UE.

Pada Rabu, Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengaku “terkejut” oleh berita bahwa UE mengambil vaksin dari benua Afrika. Bos WHO telah berulang kali meminta pemerintah kaya untuk memastikan distribusi vaksin Covid-19 yang adil dengan negara-negara miskin, terutama di Afrika di mana cakupan vaksin sangat rendah.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com