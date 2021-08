Taliban "Warisi" Senjata Modern Termasuk Black Hawk Peninggalan AS

Sabtu, 21 Agustus 2021 | 20:29 WIB

Oleh : Yudo Dahono / YUD

Kabul, Beritasatu.com - Pejabat keamanan Amerika Serikat tengah melakukan inventarisasi persenjataan milik AS yang ditinggalkan di Afghanistan menyusul pergantian kekuasaan di negara tersebut. Taliban yang kini menguasai Afghanistan mendapatkan "warisan" persenjataan canggih AS yang ditinggalkan di negara tersebut.

Seperti disitat dari CNN, Taliban tidak hanya menguasai senjata-senjata kecil peninggalan tentara AS tetapi juga berbagai macam senjata canggih yang tersimpan di benteng yang sebelumnya didukung oleh AS. Dalam foto-foto yang beredar terlihat Tentara Taliban menggunakan senjata AS serta mengendarai mobil Humvee serta mobil anti ranjau (MRAPs) yang dulunya dimiliki AS.

Bahkan diperkirakan Taliban juga menguasai beberapa unit helikopter tempur Black Hawk serta pesawat tempur militer A-29. Hal tersebut diungkapkan sumber Kongres AS yang memiliki akses terhadap asesmen yang dikeluarkan Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Menurut sumber tersebut Taliban bahkan diperkirakan menguasai sekitar 20 pesawat A-29.

Diindikasikan hanya sedikit dari pesawat-pesawat tersebut yang direlokasi dari pangkalan di Kandahar sebelum akhirnya dikuasai Taliban.

"Kami juga mengkhawatirkan bahwa beberapa diantaranya kemungkinan dikuasai oleh mereka yang mendukung Taliban. Kekhawatiran terbesar saya adalah senjata-senjata canggih itu akan dijual kepada musuh serta pihak non negara lain yang akan menggunakannya melawan AS dan sekutunya," kata sumber tersebut.

Belum jelas bagaimana persenjataan tersebut dapat jatuh ke tangan Taliban pada proses penggulingan kekuasaan di Afghanistan. AS diperkirakan bakal kesulitan mencari jawaban tepat mengenai hal tersebut karena saat ini tidak ada pasukan mereka yang berada di negara tersebut dan ketiadaan intelejen di Afghanistan, demikian diungkapkan dua pejabat yang berwenang kepada CNN.

Sumber: CNN