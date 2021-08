Taliban Kuasai Kekayaan Mineral Afghanistan Senilai Rp 14.460 Triliun

Minggu, 22 Agustus 2021 | 14:47 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Paris, Beritasatu.com- Taliban kini menguasai kekayaan mineral triliunan dolar yang belum tersentuh termasuk beberapa yang dapat menggerakkan transisi dunia ke energi terbarukan. Afghanistan telah lama berjuang untuk memanfaatkan cadangan mineralnya yang melimpah, yang kini diincar Tiongkok.

Seperti dilaporkan AFP, Taliban sudah dalam kesulitan keuangan sejak kembali berkuasa 20 tahun setelah penggulingan mereka. Donor bantuan utama Taliban menghentikan dukungan mereka untuk Afghanistan.

Perang tanpa akhir dan infrastruktur yang buruk telah mencegah Afghanistan mendapatkan logam yang dapat mencerahkan kekayaan ekonominya.

Menurut laporan Januari oleh US Geological Survey (USGS), Afghanistan memiliki sumber daya alam termasuk bauksit, tembaga, bijih besi, lithium dan kandungan mineral yang langka. Tanah Afghanistan juga mengandung tembaga. Mineral itu dibutuhkan untuk membuat kabel listrik, menjadi komoditas panas tahun ini karena harganya melonjak hingga lebih dari US$ 10.000 (Rp 144,6 juta) per ton.

Tak hanya itu, Afghanistan juga punya lithium yakni elemen penting untuk membuat baterai mobil listrik, panel surya, dan ladang angin. Permintaan dunia akan lithium diperkirakan akan tumbuh lebih dari 40 kali lipat pada tahun 2040, menurut Badan Energi Internasional.

“Afghanistan memiliki cadangan besar lithium yang belum dimanfaatkan hingga hari ini," kata Guillaume Pitron, penulis buku "The Rare Metals War".

Afghanistan juga merupakan rumah bagi mineral langka yang digunakan di sektor energi bersih: Neodymium, praseodymium, dan dysprosium.

Kekayaan mineral yang belum dimanfaatkan di negara itu diperkirakan mencapai US$ 1 triliun (Rp 14.460 triliun) oleh USGS. Meskipun demikian, pejabat Afghanistan telah menyebutkan jumlahnya tiga kali lebih tinggi.

Afghanistan telah melakukan penggalian yang lebih baik untuk batu mulia seperti zamrud dan rubi serta turmalin semi mulia dan lapis lazuli, tetapi bisnis ini terganggu dengan penyelundupan ilegal ke Pakistan. Negara ini juga menambang talek, marmer, batu bara, dan besi.

Saat pengambilalihan Taliban dapat menghalangi investor asing, satu negara yang tampaknya bersedia berbisnis dengannya adalah Tiongkok.

Ekonomi terbesar kedua di dunia itu mengatakan siap untuk memiliki hubungan "persahabatan dan kooperatif" dengan Afghanistan setelah Taliban memasuki Kabul.

China Metallurgical Group Corporation milik negara memenangkan hakeksplorasi pada tahun 2007 untuk menyewakan deposit bijih tembaga raksasa Mes Aynak selama 30 tahun dan mengekstraksi 11,5 juta ton komoditas tersebut.

Proyek untuk memanfaatkan deposit tembaga terbesar kedua di dunia yang belum dieksploitasi belum mulai beroperasi "karena masalah keamanan", menurut tabloid Global Times yang dikelola pemerintah Tiongkok.

Tetapi Global Times mengutip sumber di kelompok Taliban yang menyatakan bahwa mereka akan "mempertimbangkan untuk membukanya kembali setelah situasi stabil, dan pengakuan internasional - termasuk pengakuan pemerintah Tiongkok terhadap rezim Taliban - terjadi."

Saat para pemimpin Tiongkok "tidak antusias" tentang pengambilalihan Taliban, "mereka tidak akan membiarkan prinsip menghalangi pragmatisme," ujar Ryan Hass, seorang peneliti senior di lembaga kajian Brookings Institution yang berbasis di Washington, dalam satu blog.

"Kurangnya pembangunan Beijing pada investasi utamanya di tambang tembaga Mes Aynak menunjukkan kesediaannya untuk bersabar dalam mengejar pengembalian investasi," tulisnya.

Pakar Prancis Pitron mengatakan: "Orang Tiongkok tidak mengondisikan kesepakatan bisnis mereka berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi."

"Untuk itu, Anda membutuhkan iklim politik yang sangat stabil," kata Pitron.

Namun bisa memakan waktu selama 20 tahun antara penemuan deposit mineral dan dimulainya operasi penambangan, katanya.

"Tidak ada perusahaan yang mau berinvestasi jika tidak ada sistem politik dan hukum yang stabil," katanya.

Sumber: BeritaSatu.com