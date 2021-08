Wanita Afghanistan Melahirkan di Pesawat Militer AS

SHOT - Dalam gambar ini milik Angkatan Udara AS, Personel dukungan medis dari Grup Medis ke-86 membantu seorang ibu dan keluarga Afghanistan dari C-17 Angkatan Udara AS, beberapa saat setelah dia melahirkan seorang anak di atas pesawat pada mendarat di Pangkalan Udara Ramstein, Jerman, Sabtu 21 Agustus 2021. (Foto: AFP/Angkatan Udara AS)