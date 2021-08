Hampir 5 Miliar Vaksin Covid-19 Sudah Disuntikkan kepada 1/4 Penduduk Dunia

Senin, 23 Agustus 2021 | 14:55 WIB

Oleh : Dwi Argo Santosa / DAS

Jakarta, Beritasatu.com – Sebanyak 24,4% populasi dunia telah mendapatkan vaksinasi Covid-19 lengkap dan sudah 32,4% menerima setidaknya satu dosis vaksin.

Berdasarkan laman Our World in Data per 21 Agustus 2021 yang diolah Beritasatu Research, disebutkan sebanyak 4,93 miliar dosis telah diberikan secara global, dan 34,25 juta sekarang tengah diberikan setiap harinya.

Terkait dengan persebaran, negara miskin hanya kebagian sedikit vaksin. Tercatat hanya 1,4% orang di negara berpenghasilan rendah yang telah menerima setidaknya satu dosis.

Vaksinasi terbanyak terjadi di India. Negara yang pernah menghebohkan dunia karena kasus kematian pasien Covid-19 cukup tinggi pada April-Mei 2021 lalu itu sudah memvaksin 448,29 juta penduduknya dengan suntikan dosis pertama.

Sedangkan penduduk yang sudah mendapatkan vaksin dosis lengkap sebanyak 108,07 juta.

Kini grafik pandemi di India mulai menurun. Meski jumlah total kasusnya mencapai 32,45 juta atau nomor dua di dunia setelah Amerika, kini penambahan kasus baru hariannya sangat kecil.

Sebagai contoh penambahan per 23 Agustus 2021 sesuai laman Worldometers, hanya 334 kasus baru. Angka ini sangat kecil dibanding penambahan kasus baru di Indonesia sebanyak 12.408, Minggu (22/8/2021).

Indonesia ada di urutan kelima dunia vaksinasi terbanyak di bawah India, Amerika, Brasil, dan Jepang.

Sumber: BeritaSatu.com