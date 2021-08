Pertikaian Demokrat Menunda Rencana Investasi Besar Biden di AS

Selasa, 24 Agustus 2021 | 23:28 WIB

Oleh : Grace El Dora / EHD

Presiden AS Joe Biden (kanan) dan Raja Yordania Abdullah II mengadakan pertemuan di Oval Office Gedung Putih di Washington, DC, pada Senin 19 Juli 2021. (Foto: AFP)

Washington, Beritasatu.com - Perselisihan di dalam partai Demokrat telah menghentikan rencana pengeluaran besar-besaran Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden, ketika Kongres menunda pemungutan suara kunci untuk langkah-langkah itu.

Penundaan tersebut merupakan kemunduran bagi presiden dari Partai Demokrat tersebut. Ia berencana membuat sejarah Amerika dengan kedua proyek pendanaan raksasa, yakni untuk infrastruktur dan belanja sosial, secara total hampir mencapai US$ 5 triliun.

Meski telah melewati negosiasi berjam-jam, tidak ada kesepakatan yang dicapai pada Senin malam waktu setempat. Para pemimpin Demokrat melanjutkan sesi pada Selasa (24/8/2021) pada tengah hari (1600 GMT).

Jika kesepakatan tercapai, pemungutan suara dilakukan di hari yang sama.

Awal bulan ini, Senat menyetujui rencana investasi infrastruktur senilai US$ 1,2 triliun, dengan sejumlah Partai Republik bahkan mendukung rancangan undang-undang (RUU) tersebut.

Tetapi perselisihan telah muncul di DPR mengenai apakah akan meloloskan RUU itu terlebih dahulu atau US$ 3,5 triliun rencana terpisah yang hanya didukung oleh Demokrat. Rencana tersebut akan mengalokasikan uang untuk pendidikan, perawatan kesehatan, pasar tenaga kerja, dan memerangi perubahan iklim.

Partai Demokrat Biden yang mengendalikan DPR dan Senat selama berbulan-bulan telah mempertimbangkan dua langkah tersebut, bertujuan untuk merombak ekonomi terbesar di dunia melalui suntikan uang tunai besar-besaran ke dalam serangkaian program.

Perselisihan meletus ketika Demokrat moderat di DPR menuntut agar langkah infrastruktur yang populer itu disetujui tanpa penundaan.

Tetapi anggota parlemen progresif bersikeras bahwa RUU yang lebih besar harus diprioritaskan. Alasannya karena ketakutan terhadap kaum sentris, yang menolak anggaran, tidak memberikan suara penting mereka di Kongres dengan mayoritas Demokrat yang ketat setelah RUU infrastruktur disahkan.

Biden, yang menghadapi pukulan balik atas penarikan yang kacau dari Afghanistan, diperkirakan akan mempertimbangkan perselisihan di belakang layar.

Persetujuan Senat

Sebelumnya, Senat AS meloloskan undang-undang paket infrastruktur, menjadi langkah besar bagi Partai Demokrat ketika mereka mencoba untuk mendorong agenda ekonomi besar-besaran Biden.

RUU tersebut mencakup US$ 550 miliar dalam pendanaan baru untuk transportasi, broadband, dan utilitas. Anggaran tersebut disetujui Senat AS lewat pemungutan suara dengan hasil 69 suara berbanding 30 suara. Paket infrastruktur lolos di Senat AS setelah 19 anggota Partai Republik bergabung dengan 50 suara anggota Partai Demokrat.

Diperlukan waktu berbulan-bulan bagi Kongres AS untuk meloloskan kedua langkah tersebut. Biden mendorong persetujuan, membingkai RUU infrastruktur sebagai investasi yang akan menciptakan lapangan kerja besar.

“RUU ini akan membantu membuat pemulihan bersejarah menjadi ledakan jangka panjang,” kata Biden belum lama ini. Ia mengakui, pekerjaan Demokrat masih jauh dari selesai. (afp/sumber lain/eld)

