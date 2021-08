AS dan Inggris Lanjutkan Misi Evakuasi dari Kabul hingga Batas Akhir

Jumat, 27 Agustus 2021 | 08:52 WIB

Oleh : Surya Lesmana / LES

Washington, Beritasatu.com - Presiden AS Joe Biden menegaskan, misi evakuasi dari Kabul akan terus berlanjut meskipun ada serangan bom bunuh diri yang menewaskan lebih dari 60 orang termasuk 13 anggota militer AS. Pernyataan serupa juga diungkapkan sekutu AS, Inggris. PM Boris Johnson menegaskan, pengangkutan udara Inggris akan terus dilakukan hingga saat-saat terakhir.

“Kita harus menyelesaikan misi ini, dan kita harus melakukannya,” tegas Biden yang berjanji akan memburu pelaku pengeboman tersebut.

Lebih dari 100.000 orang telah meninggalkan Kabul, sejak wilayah itu dikuasai Taliban pada 15 Agustus lalu. Namun masih banyak warga Afghanistan

yang datang ke bandara untuk meninggalkan negara itu, menyusul batas waktu evakuasi AS pada 31 Agustus mendatang.

Biden bahkan bersumpah untuk menyelesaikan misi tersebut. Ia menambahkan, aksi teroris tak akan menghalangi misi itu.

“Kami dapat melanjutkan program dengan cara yang telah kami jalankan, sesuai dengan jadwal yang kami dapatkan dan itulah yang akan kami lakukan,” kata Johnson.

Diketahui, serangan terjadi sekitar pukul 18.00 waktu Afghanistan.

Serangan pertama terjadi di Gerbang Abey, di mana pasukan AS dan Inggris tengah memproses orang-orang yang memasuki bandara. Ledakan bom diikuti serangan tembakan senjata api.

Beberapa menit kemudian, ledakan kedua terjadi di Hotel Baron yang biasanya digunakan ofisial Inggris untuk memproses warga Afghanistan yang ingin pergi.

BACA JUGA Bom di Kabul Tewaskan Sedikitnya 60 Orang Termasuk Tentara AS

Kerumunan orang dalam jumlah banyak telah berkumpul di daerah itu berharap diizinkan melakukan penerbangan evakuasi, meskipun ada peringatan oleh pejabat AS dan Inggris tentang risiko signifikan serangan bunuh diri oleh Isis-K, cabang regional Negara Islam.

Kelompok ini kemudian mengklaim bertanggungjawab atas aksi bom tersebut.

“Kami tak akan memaafkan kalian. Kami tak akan melupakan ini. Kami akan memburu kalian dan akan membayar apa yang kalian lakukan”.

Diketahui, masih ada 5.800 tentara AS di sekitar Bandara Kabul, dengan 1.000 tentara Inggris di sana.

Total warga sipil yang telah meninggalkan Afghanistan sebanyak 104.000 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 66.000 dari AS, dan 37.000 adalah sekutu AS dan rekanannya.

Sebanyak 5.000 orang masih menunggu di dalam bandara, dan masih banyak yang lainnya berusaha masuk ke dalam.

Sejumlah negara seperti Kanada, Belgia, Belanda, dan Denmark telah menghentikan operasi pengangkutan mereka di Bandara Kabul.

Turki baru saja mengumumkan, menarik seluruh pasukan mereka yang selama enam tahun menjaga keamanan di Bandara Kabul.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: channelnewsasia.com