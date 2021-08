Pasukan AS Diminta Bersiap, ISIS Berpotensi Kembali Serang Bandara Kabul

Jumat, 27 Agustus 2021 | 09:37 WIB

Washington, Beritasatu.com - Pasukan AS di Kabul harus bersiap menghadapi lebih banyak serangan ISIS, saat menyelesaikan misi evakuasi mereka, kata pejabat militer AS. Potensi serangan di masa depan dapat mencakup roket yang ditembakkan ke bandara atau bom mobil yang mencoba masuk.

Diketahui pada Kamis (26/8/2021) terjadi serangan bom bunuh diri di Bandara Kabul yang menewaskan puluhan orang, termasuk 13 tentara AS. Seorang pejabat AS mengatakan kepada Reuters, jumlah personel AS yang tewas kemungkinan akan meningkat lebih tinggi lagi. Lebih dari selusin terluka.

Serangan itu menandai korban militer AS pertama di Afghanistan

sejak Februari 2020 dan merupakan insiden paling mematikan bagi pasukan Amerika di negara itu dalam satu dekade.

Setidaknya dua ledakan terjadi di kerumunan orang yang memadati gerbang Bandara Internasional Hamid Karzai untuk meninggalkan Afghanistan sejak Taliban merebut kekuasaan hampir dua minggu lalu. Peristiwa itu terjadi menjelang tenggat waktu Presiden AS Joe Biden 31 Agustus untuk menarik pasukan Amerika setelah dua dekade.

Dalam sebuah pernyataan, ISIS mengaku bertanggung jawab dan mengatakan salah satu pembom bunuh diri telah menargetkan "penerjemah dan kolaborator dengan tentara Amerika”.

Jenderal Korps Marinir Frank McKenzie, Kepala Komando Pusat militer AS mengatakan dalam jumpa pers, ledakan itu diikuti dengan baku tembak. McKenzie mengatakan ancaman dari ISIS tetap ada di samping aliran ancaman aktif lainnya.

"Kami meyakini itu adalah keinginan mereka untuk melanjutkan serangan ini dan kami prediksi serangan itu berlanjut, dan kami melakukan segala yang kami bisa untuk bersiap," kata McKenzie.

McKenzie menambahkan bahwa potensi serangan di masa depan dapat mencakup roket yang ditembakkan ke bandara atau bom mobil yang mencoba masuk.

Para pejabat AS mengatakan satu bom diledakkan di dekat Gerbang Abbey di bandara dan yang lainnya dekat dengan Hotel Baron.

Amerika Serikat telah bergegas untuk melakukan pengangkutan udara sebelum militernya akan ditarik sepenuhnya dari negara itu pada 31 Agustus. McKenzie mengatakan, misi evakuasi tidak akan berhenti.

"Saya pikir kami dapat melanjutkan misi kami, bahkan ketika kami menerima serangan seperti ini," kata McKenzie, menambahkan bahwa pasukan AS akan "mengejar" para pelaku serangan hari Kamis.

