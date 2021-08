Wakili Indonesia di G20 Ministerial Meeting on Women, Jessica Widjaja Disambut Hangat

Minggu, 29 Agustus 2021 | 14:22 WIB

Oleh : Bernadus Wijayaka / BW

Jessica N Widjaja (baju Putih), nara sumber G20 Ministerial Meeting on Woman Empowerment, di Santa Margherita Ligure, Italia. (Foto: Istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com - Indonesia kembali mendapat kesempatan berbicara dalam G20 Ministerial Meeting on Woman Empowerment melalui Kepala Delegasi W20 G20 Indonesia Jessica N Widjaja yang mendapat undangan sebagai narasumber.

Berbicara di sesi closing panel di Santa Margherita Ligure pada 26 Agustus 2021, Jessica mendapat sambutan hangat dari 20 negara. Sebagai pembicara yang telah dikenal di kancah internasional, ia berbicara satu sesi dengan ME Nkona-Mashabane yang merupakan Menteri Pemberdayaan Wanita dan Anak Asia Selatan.

Selain itu, ia juga berkesempatan berbicara dalam sesi yang sama dengan Menteri Pemberdayaan Wanita dan Anak Brasil Damares Alves. Berbicara pula dalam sesi tersebut Jenifer Klein yang merupakan Wakil Direktur Eksekutif Dewan Kebijakan Gender Amerika Serikat. Di sesi tersebut, Chantal Yelo Munop, penasihat Presiden Uni Afrika bidang Pemuda dan Gender juga memberikan materi bersama. Acara ini dimoderatori oleh Simano Sala, Direktur Radio Jurnal Italia.

Wanita yang meraih doktor di bidang hukum ini mengapresiasi dan mengucapkan selamat atas kali pertama berjalannya Pertemuan Tingkat Kementerian G20 di bidang pemberdayaan wanita.

"Saya mengingat kembali momen luar biasa dalam Summit G20 W20 Italia pada Juli 2021. Semoga pertemuan ini dapat menghasilkan kemajuan bagi wanita-wanita khususnya di negara-negara G20," kata Jessica.

Jessica dalam materinya menekankan akan pentingnya peranan perempuan yang harus saling mendukung. "Kita harus memperjuangkan semua perempuan untuk memiliki kesempatan yang setara, juga kemungkinan berkembang yang sama dengan pria. Terlepas dari usianya, suku, asal negara, mereka punya hak untuk dapat meraih masa depanya," jelas Jessica.

Pemimpin

Wanita yang juga menjabat sebagai Director of International Economic and Peace Cooperation Asia-Pacific Region of Universal Peace Federation ini juga menguatkan, wanita harus bisa menjadi pemimpin yang kuat.

"Kita berdiri bersama dengan kekuatan perempuan. Karena, dengan peranan perempuan, dunia ini menjadi lebih baik," ujarnya.

Di akhir sesinya Ketua The Grandeur Center Indonesia ini menegaskan, W20 Indonesia siap mendukung kesetaraan gender di dunia dengan solidaritas yang kuat.

"Indonesia adalah teman baik dari Italia, kami akan selalu melanjutkan kerjasama dengan Italia, kita akan selalu bersama. Kerja yang sangat baik Italia, sampai jumpa kembali di Indonesia. Terima kasih," ujar Jessica dalam bahasa Italia.

Sementara itu, Kessy Brock salah satu bagian dari pertemuan tersebut memberikan pandangan kuat terhadap pesan yang disampaikan Jessica sebagai narasumber.

"Jessica N Widjaja memiliki poin yang tepat dalam poin ageisme di mana saya melihat tren di negara berkembang, para wanita berusia 34 ke atas mendapat kesempatan yang baik. Tentunya wanita di bawah usia itu harus diperkuat posisinya. Membatasi usia adalah satu hal yang kurang tepat, harus diubah, atau bibit-bibit masa depan yang berpengalaman akan hilang," katanya.

Sumber: BeritaSatu.com