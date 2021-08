Kepada AS, Tiongkok: Asal Usul Covid, Masalah Ilmuwan, Bukan Intelijen

Minggu, 29 Agustus 2021 | 17:27 WIB

Beijing, Beritasatu.com- Tiongkok mengecam laporan intelijen Amerika Serikat (AS) soal asal usul Covid-19. Seperti dilaporkan RT, Sabtu (28/8/2021), Tiongkok berdalih bahwa asal usul Covid-19 adalah masalah ilmuwan bukan intelijen.

“Laporan intelijen AS tentang asal-usul Covid-19 yang tidak mengesampingkan kemungkinan itu berasal dari laboratorium tidak ada hubungannya dengan sains dan ditujukan untuk “mengkambinghitamkan” Beijing,” kata Kedutaan Besar Tiongkok di Washington.

Pada Mei, Presiden AS Joe Biden memberi komunitas intelijen AS waktu 90 hari untuk mencari tahu sumber virus corona setelah merasa tidak puas dengan temuan penyelidikan bersama oleh Tiongkok dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Kasus pertama wabah Covid-19 terdaftar di kota Wuhan di Tiongkok pada Desember 2019. Washington telah lama berusaha menyalahkan pandemi pada Tiongkok, yang sejauh ini menginfeksi lebih dari 215 juta dan menewaskan lebih dari 4,4 juta orang di dunia. Pendahulu Biden, Donald Trump, dengan terkenal menyebut Covid-19 sebagai “virus Tiongkok,” meskipun ada penolakan keras dari Beijing.

Banyak laporan intelijen diumumkan pada hari Jumat tetapi gagal memenuhi harapan. Ternyata agen mata-mata AS tetap "terbagi" pada asal-usul virus corona, dengan dua hipotesis utama adalah "paparan alami terhadap hewan yang terinfeksi" dan "insiden terkait laboratorium." Satu agensi, yang tidak disebutkan namanya, berdebat dengan "keyakinan sedang" bahwa virus itu berasal dari laboratorium pemerintah Tiongkok, sementara empat lainnya condong ke penyebab alami dengan "kepercayaan rendah."

Kedutaan Besar Tiongkok bersikeras bahwa AS juga harus “mempublikasikan dan memeriksa data kasus-kasus awal,” mengulangi seruan sebelumnya oleh Beijing untuk menyelidiki laboratorium Amerika untuk asal-usul virus.

Pihak berwenang Tiongkok telah menuntut penyelidikan semacam itu berdasarkan beberapa penelitian yang menemukan jejak Covid-19 di AS dan beberapa negara lain sebelum wabah di Wuhan.

