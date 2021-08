Badai Ida Terjang New Orleans, 1 Orang Tewas

Senin, 30 Agustus 2021 | 10:45 WIB

Oleh : Surya Lesmana / LES

Bagian atap bangunan roboh tertiup angin saat hujan dan angin yang dibawa Badai Ida ke New Orleans, Louisiana pada 29 Agustus 2021. (Foto: AFP)

New Orleans, Beritasatu.com – Pasokan listrik di Kota New Orleans di AS terhenti setelah Badai Ida menerjang Lousiana. Satu orang tewas ketika sebuah pohon tumbang di rumah mereka di Ascension Parish, di daerah Baton Rouge.

Warga setempat untuk saat ini mengandalkan generator yang berfungsi. Orang-orang yang tidak mengungsi telah disarankan berlindung dari badai yang membawa angin dengan kecepatan 150 mph (240km/jam) tersebut.

Badai Ida akan menjadi ujian pertahanan banjir New Orleans, yang diperkuat setelah Badai Katrina menewaskan 1.800 orang pada 2005.

Presiden Joe Biden mengatakan Ida akan "mengancam jiwa", dengan kehancuran besar kemungkinan di luar pantai.

Lebih dari 750.000 rumah di Louisiana tanpa listrik, dan Biden mengatakan butuh waktu berminggu-minggu untuk memulihkan pasokan.

Badau Ida mengumpulkan kekuatan di atas perairan hangat Teluk Meksiko selama akhir pekan.

Saat tiba di daratan pada hari Minggu (29/8/2021) waktu setempat di selatan New Orleans sebagai badai kategori empat, yang berarti akan menyebabkan kerusakan parah pada bangunan, pohon, dan saluran listrik. Sejak itu sedikit melemah menjadi badai kategori tiga.

Di beberapa tempat gelombang ombak badai bisa setinggi 16 kaki (4,8 m), berpotensi menenggelamkan bagian dari garis pantai dataran rendah.

Ida datang ke darat pada peringatan 16 tahun Badai Katrina, badai kategori tiga.

Sejak dihantam Katrina, miliaran dolar telah dihabiskan untuk pertahanan banjir, yang dikenal sebagai tanggul. Sejauh ini, tanggul telah bertahan, meskipun peringatan banjir bandang diberlakukan untuk New Orleans.

"Tidak ada keraguan bahwa hari-hari dan minggu-minggu mendatang akan menjadi sangat sulit bagi negara kita dan banyak, banyak orang akan diuji dengan cara yang hanya dapat kita bayangkan hari ini. Tetapi saya juga dapat memberi tahu Anda bahwa sebagai negara bagian kita lebih siap," kata Gubernur negara bagian John Bel Edwards.

Angin kencang merobek sebagian atap rumah sakit di kota Cut Off, Louisiana, di pedalaman Teluk Meksiko. Rumah sakit mengatakan telah mengalami "kerusakan yang signifikan" tetapi pasiennya selamat.

Dampak perubahan iklim pada frekuensi badai masih belum jelas, tetapi peningkatan suhu permukaan laut menghangatkan udara di atas, membuat lebih banyak energi tersedia untuk mendorong badai.

Akibatnya, mereka cenderung lebih intens dengan curah hujan yang lebih ekstrem.

Dalam sebuah tweet, Layanan Cuaca Nasional AS (NWS) mengatakan kepada penduduk New Orleans: "Pergi ke ruangan kecil tanpa jendela. Tetap diam selama waktu (badai) ini".

