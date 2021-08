Kekacauan Mengguncang Kehidupan Ekonomi Afghanistan

Selasa, 31 Agustus 2021 | 09:40 WIB

Oleh : Grace El Dora / EHD

New Delhi, Beritasatu.com - Kehidupan sehari-hari penduduk Afghanistan telah berubah menjadi limbo yang kaku dan tidak nyaman, dalam dua minggu setelah Taliban telah mengambil alih. Narkotika dapat terus mengganggu sistem keuangan karena negara semakin terisolasi dari lingkungan dunia.

“Tidak ada yang perlu keluar rumah karena takut dengan Taliban. Tidak ada pekerjaan dan tidak ada uang tunai,” kata seorang sopir taksi berusia 50 tahun di Kabul, Senin (30/8), dikutip dari Nikkei Asia.

Setelah penutupan lembaga keuangan, orang tidak dapat menarik uang tunai, tetapi inflasi telah melonjak 20% menurut sopir taksi tersebut.

“Saya disarankan untuk tidak masuk kerja. Saya khawatir masalah akan tetap seperti ini selama setengah tahun,” ujar seorang perempuan berusia 50-an yang tinggal di kota metropolitan.

Bank Dunia mengumumkan pekan lalu bahwa pihaknya membekukan bantuan keuangan untuk Afghanistan, mengutip masalah mendalam tentang masa depan kaum perempuan setelah Taliban mengelola negara itu.

Dana Moneter Internasional (IMF) juga dapat menghentikan pencairan dukungan keuangan, karena Taliban tidak akan diakui oleh lingkungan dunia.

Ini adalah tantangan berat. Dukungan di seluruh dunia menyumbang lebih 60% dari kisaran penghasilan Afghanistan. Kondisi ini membayangi sistem keuangan negara, bahkan sebelum Taliban kembali ke pengelolaan energi.

Para pemimpin baru Afghanistan telah berusaha untuk mewarnai citra yang cerah. Taliban akan membangun sistem keuangan, segera setelah pertempuran mereda, kata juru bicara kelompok Islam itu dalam konvensi pers 17 Agustus.

Juru bicara itu menambahkan, Afghanistan akan menjadi negara bebas narkotika dengan sistem keuangan yang akan direvitalisasi melalui penyadapan sumber murni sebagai pengganti.

Pernyataan itu bertentangan dengan laporan yang diluncurkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Juni 2021 yang merinci bagaimana Taliban didanai.

“Sumber pertama pendanaan Taliban tetap tindakan kejahatan, bersama dengan perdagangan narkoba dan pembuatan opium, pemerasan, penculikan untuk tebusan, eksploitasi mineral, serta pendapatan dari berbagai pajak di daerah-daerah di bawah manajemen atau pengaruh Taliban,” jelas laporan tersebut. Perkiraan penghasilan dari tindakan ini mencapai US$ 1,6 miliar dalam 12 bulan.

Nominal produk domestik bruto (PDB) Afghanistan mencapai sekitar US$ 19 miliar dalam 12 bulan terakhir, sesuai dengan perkiraan Bank Dunia. Penghasilan Taliban akan lebih rendah dari 10% atas PDB. Tanpa ada bantuan dari negara lain, dapat memicu ketergantungan pada sistem keuangan bayangan.

Terlebih lagi, Afghanistan dianggap sebagai salah satu produsen utama opium poppy dunia, yang dapat disuling menjadi heroin. Dalam 12 bulan terakhir, 224.000 hektare (Ha) ladang opium membentang di seluruh negeri, sesuai hasil survei oleh Pengaturan Hukum Kantor PBB Mengenai Urusan Narkoba dan Kejahatan (UNODC).

Ukuran ladang-ladang tersebut mencapai hampir tiga kali lipat dalam dua puluh tahun, ditambah tahun tahun terakhir pemerintahan Taliban sebelumnya. Sebanyak 22 dari 34 provinsi di Afghanistan adalah daerah penghasil opium yang vital, menurut laporan PBB.

Selama 12 bulan terakhir saja, diperkirakan 6.300 ton opium telah diproduksi di bawah pengawasan Taliban senilai kurang lebih US$ 350 juta.

“Semua wilayah selain wilayah Jepang mengalami peningkatan budidaya opium pada 2020,” kata UNODC.

Jika Taliban berusaha membangun kembali sistem keuangan, diperkirakan otoritas baru akan bergantung pada opium sebagai penyelamat.

Sementara itu, Taliban menghadapi prospek yang sangat tidak pasti untuk menumbuhkan sumber-sumber murni. Afghanistan adalah tempat tinggal bagi deposit kaya tembaga, besi, merkuri, logam tanah jarang, dan marmer. Komoditas yang belum dimanfaatkan disebutkan mencapai nilai US$ 3 triliun.

“Kebanyakan ekstraksi mineral di Afghanistan melanggar hukum atau tidak diatur,” kata Institut Perdamaian Amerika Serikat (AS) (USIP) dalam sebuah evaluasi.

“Bagi Taliban, mineral yang diekstraksi adalah aliran pendapatan terbesar kedua setelah narkotika. Pendapatan tahunan diperkirakan antara US$ 200 (juta) dan US$ 300 juta per 12 bulan, setidaknya 300 kali lebih besar dari pendapatan otoritas yang dilaporkan dari ekstraksi mineral,” kata lembaga pemikir itu.

Taliban telah berulang kali menyatakan pihaknya akan membangun suasana kerja yang sehat bagi warga Afghanistan. Hanya sedikit yang memasukkan kepercayaan dalam janji itu.

“Opium poppy lebih mudah dijinakkan daripada gandum atau tanaman lain, jadi saya berencana untuk terus menanamnya lagi,” kata seorang petani di Provinsi Uruzgan, wilayah selatan Afghanistan. Pernyataan tersebut menggambarkan Taliban pasti akan menghadapi gejolak dalam mengelola sistem keuangan. (sumber lain/eld)

