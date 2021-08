Pindah ke Qatar, Misi Diplomatik AS di Afghanistan DItangguhkan

Selasa, 31 Agustus 2021 | 15:06 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Satu helikopter CH-47 Chinook dimuat ke C-17 Globemaster III milik Angkatan Udara AS di Bandara Internasional Hamid Karzai di Kabul, Afghanistan, pada Sabtu 28 Agustus 2021. (Foto: Xinhua/Pusat Komando AS)

Washington, Beritasatu.com- Amerika Serikat (AS) telah menangguhkan kehadiran misi diplomatiknya di Afghanistan. Seperti dilaporkan Reuters, pada Senin (31/8/2021), Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan AS akan melakukan operasi diplomatiknya di Qatar.

Blinken mengatakan Washington akan terus maju dengan upaya "tanpa henti" untuk membantu orang meninggalkan negara itu, bahkan setelah pasukannya ditarik keluar.

Pernyataan Blinken muncul setelah keberangkatan pesawat AS terakhir, meninggalkan ribuan warga Afghanistan yang membantu negara-negara Barat dan mungkin memenuhi syarat untuk dievakuasi.

Operasi itu berakhir sebelum batas waktu Selasa yang ditetapkan oleh Presiden Joe Biden, yang telah menuai kritik keras dari Demokrat dan Republik atas penanganannya di Afghanistan sejak Taliban membuat kemajuan pesat dan mengambil alih Kabul awal bulan ini.

Dalam sambutan, Blinken mengatakan Washington akan melakukan diplomasi Afghanistan termasuk pekerjaan konsuler dan pemberian bantuan kemanusiaan dari ibu kota Qatar, Doha, dengan tim yang dipimpin oleh Ian McCary, wakil kepala misi AS untuk Afganistan.

"Babak baru keterlibatan Amerika dengan Afghanistan telah dimulai. Ini adalah salah satu yang akan kami pimpin dengan diplomasi kami. Kami akan melanjutkan upaya tanpa henti kami untuk membantu orang Amerika, warga negara asing, dan warga Afghanistan, meninggalkan Afghanistan, jika mereka memilih," katanya.

Blinken mengatakan hampir lebih dari 100 orang Amerika masih diyakini tetap berada di Afghanistan yang ingin pergi, tetapi Washington berusaha menentukan jumlah pasti mereka. Lebih dari 6.000 orang Amerika telah dievakuasi.

Lebih dari 122.000 orang telah diterbangkan keluar dari Kabul sejak 14 Agustus, sehari sebelum Taliban mendapatkan kembali kendali atas negara itu. Afghanistan menampung kelompok milisi Al Qaeda yang dipersalahkan atas serangan 2001 di New York dan Washington.

Karena nasib bandara Kabul, pintu gerbang utama negara itu ke seluruh dunia, tetap tidak pasti setelah keberangkatan AS dan pengambilalihan Taliban, Blinken mengatakan Washington sedang bekerja untuk menemukan cara untuk membantu orang Amerika dan orang lain yang mungkin memilih untuk berangkat melalui rute darat.

Sumber: BeritaSatu.com