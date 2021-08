Saat Krisis Moneter, Sri Lanka Umumkan Darurat Pangan

Selasa, 31 Agustus 2021 | 15:37 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Kolombo, Beritasatu.com- Sri Lanka telah mengumumkan keadaan darurat atas kekurangan pangan. Seperti dilaporkan Al Jazeera, Selasa (13/8/2021), bank-bank swasta kehabisan devisa untuk membiayai impor.

Saat krisis moneter memburuk, Presiden Gotabaya Rajapaksa memperkenalkan peraturan darurat untuk mengendalikan harga bahan makanan penting. Pada Selasa (31/8), dia telah memerintahkan peraturan darurat untuk melawan penimbunan gula, beras dan makanan penting lainnya.

Peraturan tersebut memberikan kewenangan yang luas kepada pejabat untuk menyita stok pangan yang dimiliki pedagang, menangkap orang yang menimbun bahan pangan pokok, dan kepada pemerintah untuk menetapkan harga yang terkendali.

Rajapaksa telah menunjuk seorang perwira tinggi Angkatan Darat sebagai Komisaris Jenderal Layanan Esensial untuk mengoordinasikan pasokan beras, beras, gula, dan barang-barang konsumsi lainnya.

Langkah tersebut menyusul kenaikan tajam harga gula, beras, bawang merah dan kentang, sementara antrean panjang telah terbentuk di luar toko-toko karena kekurangan susu bubuk, minyak tanah dan gas untuk memasak meskipun negara itu berada di bawah jam malam 16 hari hingga Senin depan karena peningkatan kasus Covid-19.

Menteri Perdagangan Bandula Gunawardena mengatakan beberapa pedagang menimbun stok sehingga mengakibatkan kelangkaan bahan pangan dan meresahkan masyarakat.

Pemerintah telah meningkatkan hukuman untuk penimbunan makanan. Tetapi kekurangan pangan terjadi ketika negara berpenduduk 21 juta itu berjuang melawan gelombang virus corona yang ganas yang merenggut lebih dari 200 nyawa sehari.

Pertumbuhan ekonomi menyusut dengan rekor 3,6% pada tahun 2020 karena pandemi dan pada Maret tahun lalu, pemerintah melarang impor kendaraan dan barang-barang lainnya, termasuk minyak nabati dan kunyit, bumbu penting dalam masakan lokal, dalam upaya untuk menghemat devisa.

Importir masih menyatakan bahwa mereka tidak dapat memperoleh dolar untuk membayar makanan dan obat-obatan yang boleh mereka beli.

Dua minggu lalu, Bank Sentral Sri Lanka menaikkan suku bunga dalam upaya untuk menopang mata uang lokal.

Cadangan devisa Sri Lanka turun menjadi US$ 2,8 miliar (Rp 40,1 triliun) pada akhir Juli, dari US$ 7,5 miliar (Rp 107,5 triliun) pada November 2019 ketika pemerintah mulai menjabat. Sementara rupee telah kehilangan lebih dari 20% nilainya terhadap dolar AS pada waktu itu, menurut data bank.

Menteri ESDM Udaya Gammanpila mengimbau pengendara untuk hemat BBM agar negara bisa menggunakan devisa negara untuk membeli obat-obatan esensial dan vaksin.

Seorang pembantu presiden telah memperingatkan bahwa penjatahan bahan bakar dapat diperkenalkan pada akhir tahun kecuali konsumsi dikurangi.

Sementara itu, ada peningkatan pesat dalam kematian Covid-19 di Sri Lanka dalam beberapa minggu terakhir, dengan lebih dari 200 kematian sehari dan lebih dari 4.500 kasus harian dilaporkan selama 10 hari terakhir. Sri Lanka telah mencatat 8.991 kematian terkait Covid sejak awal pandemi.

Sumber: BeritaSatu.com